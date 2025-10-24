Google Haberler

AKLease Filo, 'en yeşil' filo olacak 5 yılda 10 bin araca ulaşacak

Filosundaki araç sayısını 2 bin 500’e çıkaran Aklease Filo, 5 yılda 10 bin adede ulaşmayı hedefliyor. AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan, ‘en yeşil filo’ olma yolunda ilerlediklerini belirterek, “2027’ye kadar mevcut filoyu genişletirken, organik büyüme hedefliyoruz” dedi.

Sevilay ÇOBAN

AKLease’in yaklaşık 2 yıl ön­ce faaliyetlerine başlayan operasyonel kiralama alanında­ki iş modeli AKLease Filo, sek­törün en önemli oyuncuların­dan biri haline gelmeyi hedef­liyor.

Şirketin gelişim süreci ve stratejilerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan AKLe­ase Genel Müdürü Eser Okyay, “2 bin 500 araçlık filoya ulaşır­ken, güvenilir, dijital ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla sek­törde önemli bir konuma yerleş­tik. Türkiye’nin en köklü toplu­luklarından Sabancı Holding’in çatısı altında, Akbank’ın finan­sal gücüyle büyüyen AKLea­se Filo olarak 5 yıl içerisinde fi­lomuzu 10 bin araca çıkarma­yı hedefliyoruz.

Uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sı­ra önümüzdeki süreçte kısa dö­nem kiralama ve dijital mobili­te modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyoruz” dedi. Le­asing tarafıyla ilgili de konuşan Okyay, sanayi tarafında bir geri­leme olsa da, iş ve inşaat makine­lerinin leasinginin sektörün yak­laşık %30-31’ini oluşturarak bü­yük bir talep gördüğünü kaydetti.

Finansal güç rekabetçi kılıyor

Kısa sürede hem kurumsal hem de KOBİ segmentinde güvenilir bir iş ortağı olarak ko­numlandıklarını anlatan AKLe­ase Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise şunları söy­ledi: “Aklease, iştirakli bir firma olmanın verdiği avantajla fiyat­landırmada rekabetçi bir konum­dayız. Şu anda araç satışı yapmı­yoruz. 2027 yılına kadar mevcut filoyu genişletmeye odaklanarak organik büyüme hedefliyoruz. ‘En yeşil filo’ olma planıyla, yeni ve güncel araçları filomuza katı­yoruz.

Pazardaki gibi 20-30 bin araç adetlerine ulaşmada aceleci davranmıyoruz. Sektörün, mobi­lite ve elektrifikasyon trendleri­nin nereye gittiğini analiz ederek filoyu konumlandırıyoruz. Araç­ların ikinci el satış değerleri işin kârlılık noktasında kritik öneme sahip. Bu nedenle inorganik bü­yümeyi ve ani model değişiklik­lerini riskli görüyoruz. Elektrik­li araçları teklif ediyoruz. Ancak, firmalar hızla değişen teknoloji ve ikinci el değerindeki olası ani dü­şüş riskleri nedeniyle bu konuda daha temkinli yaklaşıyorlar.

Biz de fiyatlandırmayı bu riskleri göz önünde bulundurarak yapıyoruz.” Uygun maliyetli ve uzun vadeli çözümleri hayata geçirirken, tek­nolojik yatırımlarına devam et­tiklerini dile getiren Avdan, “Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar ise müşteri odaklı hiz­met anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürü­lebilirlik temelli iş modelimiz ol­du diyebiliriz. Çünkü biz, sadece bir araç kiralama şirketi değiliz; mobilite dünyasında müşterileri­mizin güvenilir iş ortağıyız” açık­lamasında bulundu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
