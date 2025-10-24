AKLease Filo, 'en yeşil' filo olacak 5 yılda 10 bin araca ulaşacak

Sevilay ÇOBAN

AKLease’in yaklaşık 2 yıl ön­ce faaliyetlerine başlayan operasyonel kiralama alanında­ki iş modeli AKLease Filo, sek­törün en önemli oyuncuların­dan biri haline gelmeyi hedef­liyor.

Şirketin gelişim süreci ve stratejilerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan AKLe­ase Genel Müdürü Eser Okyay, “2 bin 500 araçlık filoya ulaşır­ken, güvenilir, dijital ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla sek­törde önemli bir konuma yerleş­tik. Türkiye’nin en köklü toplu­luklarından Sabancı Holding’in çatısı altında, Akbank’ın finan­sal gücüyle büyüyen AKLea­se Filo olarak 5 yıl içerisinde fi­lomuzu 10 bin araca çıkarma­yı hedefliyoruz.

Uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sı­ra önümüzdeki süreçte kısa dö­nem kiralama ve dijital mobili­te modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyoruz” dedi. Le­asing tarafıyla ilgili de konuşan Okyay, sanayi tarafında bir geri­leme olsa da, iş ve inşaat makine­lerinin leasinginin sektörün yak­laşık %30-31’ini oluşturarak bü­yük bir talep gördüğünü kaydetti.

Finansal güç rekabetçi kılıyor

Kısa sürede hem kurumsal hem de KOBİ segmentinde güvenilir bir iş ortağı olarak ko­numlandıklarını anlatan AKLe­ase Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise şunları söy­ledi: “Aklease, iştirakli bir firma olmanın verdiği avantajla fiyat­landırmada rekabetçi bir konum­dayız. Şu anda araç satışı yapmı­yoruz. 2027 yılına kadar mevcut filoyu genişletmeye odaklanarak organik büyüme hedefliyoruz. ‘En yeşil filo’ olma planıyla, yeni ve güncel araçları filomuza katı­yoruz.

Pazardaki gibi 20-30 bin araç adetlerine ulaşmada aceleci davranmıyoruz. Sektörün, mobi­lite ve elektrifikasyon trendleri­nin nereye gittiğini analiz ederek filoyu konumlandırıyoruz. Araç­ların ikinci el satış değerleri işin kârlılık noktasında kritik öneme sahip. Bu nedenle inorganik bü­yümeyi ve ani model değişiklik­lerini riskli görüyoruz. Elektrik­li araçları teklif ediyoruz. Ancak, firmalar hızla değişen teknoloji ve ikinci el değerindeki olası ani dü­şüş riskleri nedeniyle bu konuda daha temkinli yaklaşıyorlar.

Biz de fiyatlandırmayı bu riskleri göz önünde bulundurarak yapıyoruz.” Uygun maliyetli ve uzun vadeli çözümleri hayata geçirirken, tek­nolojik yatırımlarına devam et­tiklerini dile getiren Avdan, “Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar ise müşteri odaklı hiz­met anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürü­lebilirlik temelli iş modelimiz ol­du diyebiliriz. Çünkü biz, sadece bir araç kiralama şirketi değiliz; mobilite dünyasında müşterileri­mizin güvenilir iş ortağıyız” açık­lamasında bulundu.