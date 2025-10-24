AKLease Filo, 'en yeşil' filo olacak 5 yılda 10 bin araca ulaşacak
Filosundaki araç sayısını 2 bin 500’e çıkaran Aklease Filo, 5 yılda 10 bin adede ulaşmayı hedefliyor. AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan, ‘en yeşil filo’ olma yolunda ilerlediklerini belirterek, “2027’ye kadar mevcut filoyu genişletirken, organik büyüme hedefliyoruz” dedi.
AKLease’in yaklaşık 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan operasyonel kiralama alanındaki iş modeli AKLease Filo, sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelmeyi hedefliyor.
Şirketin gelişim süreci ve stratejilerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “2 bin 500 araçlık filoya ulaşırken, güvenilir, dijital ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla sektörde önemli bir konuma yerleştik. Türkiye’nin en köklü topluluklarından Sabancı Holding’in çatısı altında, Akbank’ın finansal gücüyle büyüyen AKLease Filo olarak 5 yıl içerisinde filomuzu 10 bin araca çıkarmayı hedefliyoruz.
Uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sıra önümüzdeki süreçte kısa dönem kiralama ve dijital mobilite modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyoruz” dedi. Leasing tarafıyla ilgili de konuşan Okyay, sanayi tarafında bir gerileme olsa da, iş ve inşaat makinelerinin leasinginin sektörün yaklaşık %30-31’ini oluşturarak büyük bir talep gördüğünü kaydetti.
Finansal güç rekabetçi kılıyor
Kısa sürede hem kurumsal hem de KOBİ segmentinde güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandıklarını anlatan AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise şunları söyledi: “Aklease, iştirakli bir firma olmanın verdiği avantajla fiyatlandırmada rekabetçi bir konumdayız. Şu anda araç satışı yapmıyoruz. 2027 yılına kadar mevcut filoyu genişletmeye odaklanarak organik büyüme hedefliyoruz. ‘En yeşil filo’ olma planıyla, yeni ve güncel araçları filomuza katıyoruz.
Pazardaki gibi 20-30 bin araç adetlerine ulaşmada aceleci davranmıyoruz. Sektörün, mobilite ve elektrifikasyon trendlerinin nereye gittiğini analiz ederek filoyu konumlandırıyoruz. Araçların ikinci el satış değerleri işin kârlılık noktasında kritik öneme sahip. Bu nedenle inorganik büyümeyi ve ani model değişikliklerini riskli görüyoruz. Elektrikli araçları teklif ediyoruz. Ancak, firmalar hızla değişen teknoloji ve ikinci el değerindeki olası ani düşüş riskleri nedeniyle bu konuda daha temkinli yaklaşıyorlar.
Biz de fiyatlandırmayı bu riskleri göz önünde bulundurarak yapıyoruz.” Uygun maliyetli ve uzun vadeli çözümleri hayata geçirirken, teknolojik yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Avdan, “Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar ise müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz oldu diyebiliriz. Çünkü biz, sadece bir araç kiralama şirketi değiliz; mobilite dünyasında müşterilerimizin güvenilir iş ortağıyız” açıklamasında bulundu.