Aklease Genel Müdürü Çetin Düz: Hedefimiz yatırımlara ve ekonomiye katkı

28 Ocak 2020

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun doğru finansal çözümleri üretmeyi öncelik olarak benimsediklerine işaret ederek, “Hedefimiz leasingin avantajlarını doğru finansal modelleme ile yatırımcıya sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak” dedi ve ekledi:

“Aklease olarak üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları,

hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım

gerektiren tüm projelerde yer alıyor, yatırımın nakit akışına uygun çözümler sunuyoruz. Verimlilik bazlı, uzun vadeli stratejimiz olan sağlıklı, karlı ve sürdürülebilir

büyümenin çok önemli bir saç ayağı ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Süreçlerin kaliteden ödün verilmeden iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz ve bu sayede müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğini de amaçlıyoruz.”

Önümüzdeki dönem büyük-küçük her tutardaki yatırıma destek olarak daha çok sayıda

yatırımcıya ulaşmayı ve yeni işlem hacminde büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Çetin düz, “Aklease olarak, müşterilerimizin yatırımlarında kullanabilecekleri çok geniş bir fonlama ağına sahibiz” dedi ve bu konuda şu bilgileri verdi:

“Fonlama ağımızın içerisinde para ve sermaye piyasaları haricinde, yurt içi ve yurt dışı bankalar, uluslararası ve çok taraflı finansal kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım

Bankası vb.), ihracat kredi kuruluşları (Hermes, US Exim vb.) ve sektör bazlı özel fonlar yer

alıyor. Bu çok çeşitli kaynaklardan sağladığımız fonları müşterilerimize çok uygun şartlarda

ve uzun vadeli olarak aktarabiliyoruz. Özellikle yurt dışından makine-ekipman ithalatı yolu ile yapılacak yatırımlarında, ihracat kredi kuruluşları (ECA-Export Credit Agency) kaynaklı, uzun vadeli ve uygun maliyetli fonları, leasingin avantajları ve uzman operasyonel destek ile birleştirerek müşterilerimize sunuyoruz.”

Çetin Düz, leasingin sağladığı avantajları da üç ana başlıkta şöyle özetledi:

“Maliyet Avantajı: Birçok makine ve ekipmanda indirimli KDV (%1) oranı uygulanmakta

olup, faiz ödemeleri üzerinden BSMV (banka ve sigorta muamele vergisi) ödenmez. Teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. KDV faizlendirilmez ve taksitler halinde geri ödenir.

“Uzman Kadro ile Operasyonel Kolaylık: Satınalma için gerekli tüm hukuki ve

operasyonel süreçler şirketimizin ekipleri tarafından yürütülür. Özellikli satın alma

süreçlerinde uzman kadro desteği sağlanır. İthal işlemlerde akreditif, gümrük vb. tüm

süreçler tarafımızca yönetilir.

“Nakit Akışı Avantajı: Yatırımların nakit akışına uygun taksitle ve uzun vade ile

finansmanı sağlanır. Projenin gelir döviz cinsi ve proje nakit döngüsüne göre esnek

geri ödeme planı oluşturulabilir. Böylece hem uzun vadeli kaynak sağlanır hem de

yatırımcının banka işletme sermayesi limitlerinin daha da etkin kullanılması sağlanmış

olur.”

Aklease’in “kamuya açık” veri içermesine karşılık, kişisel veri içermediğini de vurgulayan Çetin Düz, leasing sürecini de 10 adımda şöyle açıkladı:

1. Yatırımcı ve ekipmanı satan firma malın modeli, fiyatı ve geri ödeme koşullarında anlaşır.

2. Aklease, yatırım ile ilgili alternatif ödeme planlarını değerlendirmek üzere yatırımcıya iletir.

3. Yatırımcı, kredi tesisi için gerekli evrakları iletir.

4. Aklease tarafında kredi incelemesi yapılır ve koşullar belirlenir.

5. Yatırımcı ile Aklease arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanır.

6. Yatırıma konu malın tüm satınalma işlemleri Aklease tarafından gerçekleştirilir.

7. Satınalma sonrası oluşan kesin ödeme planı yatırımcıya (kiracıya) gönderilir.

8. Kiracı, ödeme planı doğrultusunda kira ödemelerine başlar.

9. Her kira ödemesi için Aklease tarafından kiracıya fatura düzenlenir.

10. Vade sonunda mal kiracıya devredilir.