'Aklın Yolu Bir' diyen KOBİ ve büyük şirketler birlikte üretecek
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) 'Aklın Yolu Bir' dedi. Bu proje dikey alanlarda KOBİ ve büyük şirketleri birlikte çalışarak, teknoloji üretmeye teşvik edecek.
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