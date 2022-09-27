Akman Holding’den 58 milyon liralık modernizasyon yatırımı

Gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Akman Holding, markası Ersu Meyve Suları fabrikasının modernizasyonu için yüzde 300 oranında sermaye artırımına gitti. Modernizasyon için 58 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirmeye hazırlanan holding, yatırımla birlikte binden fazla tarım işçisi istihdamı da öngörüyor.

Sözleşmeli domates ekimini 80 bin tona çıkacak

Yatırıma start vermek için hazır olduklarını belirten Akman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, sermaye artırımının onaylanmasını beklediklerini söyledi. Onayla birlikte akabinde yatırımı hayata geçireceklerini belirten Akman, “Ersu fabrikası, Türkiye’de yetişen tüm meyveleri işleyebilen, meyve suyunu, meyve konsantresini ve meyve püresini üretebilen ve ambalajlayan entegre bir tesis. Yatırımla birlikte konsantre üretiminde yüzde 10, meyve suyu ambalajlamada 1,5 kat ve toplam satışlarda da yüzde 30 büyüme sağlamış olacağız. Bu tesisin modernizasyonu ile istihdama da ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu şekilde binden fazla tarım işçisine kalıcı iş imkanı sağlanmış olacak. Örneğin 20 bin ton sözleşmeli domates ektiriyoruz, sermaye artırımının ardından bu rakam 80 bine çıkacak ve dolayısıyla yoğun istihdam gerçekleşmiş olacak. Ayrıca sözleşmeli tarım ile atıl tarım alanlarını üretime ve işlenmiş gıda endüstrisine kazandırmış olacağız.” dedi.