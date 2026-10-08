AKM’de engelleri aşan “Erişilebilir Tiyatro” yeni sezonda da perdelerini açıyor

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla sürdüren Türk Telekom, görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine eşit ve engelsiz şekilde katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom’un Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği “Erişilebilir Tiyatro” projesi, dördüncü sezonunda da AKM’de sanatseverlerle buluşuyor. 2024 yılından bu yana devam eden proje, yeni sezonuna 9 Ekim’de “Ebedi Barış” oyunuyla başlıyor. Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı çocuk oyunu “Oh Ne Ala Memleket” ise 11 Ekim’de seyircilerle buluşacak.

“Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasına katkı sunuyoruz”

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, “Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışımızla teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken, kültür ve sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Teknolojinin sunduğu imkânlarla kültür ve sanat deneyiminin herkes için erişilebilir olmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Büyük ilgi gören ve çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarına hitap eden ‘Erişilebilir Tiyatro’ projemiz, bu sezon da AKM’de izleyicilerle buluşuyor. Proje kapsamında görme engelli sanatseverler, mekân, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğeleri, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla detayları kaçırmadan takip edebiliyor. Ayrıca oyun öncesinde gerçekleştirilen özel sahne turları sayesinde dekor ve kostümlere dokunarak sahneyle önceden tanışma fırsatı buluyorlar. İşitme engelli sanatseverler için ise oyunda kullanılan üst yazı uygulamasıyla diyaloglar anlık olarak yazılı şekilde ekrana aktarılarak tiyatro deneyimi erişilebilir hale getiriliyor. Toplumun farklı kesimlerine dokunan, kültür ve sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştıran ve kalıcı değer yaratan çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda, sosyal sorumluluk çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Tiyatro deneyimini zenginleştiren uygulamalar

Canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla erişilebilir bir sanat deneyimi sunan proje kapsamında bugüne kadar binden fazla görme ve işitme engelli seyirci tiyatro ile buluşturulurken, yeni sezonda daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Juan Mayorga tarafından yazılan ve Canan Şahin tarafından çevrilen "Ebedi Barış", izleyicileri, iyilik ve kötülük kavramlarını sorgulatan, alışılagelmedik bir dünyaya davet ediyor. Oyun boyunca "Kötü kimdir? Ya iyi? Sizce emirleri uygulamak ve ahlaki doğruluk arasında nasıl bir seçim yapmalı? Tarafsız kalınabilir mi? Daha da önemlisi ebedi barışı sağlamak mümkün olabilir mi?" sorularına yanıt aranıyor.

Şermin Yaşar tarafından kaleme alınan ve “Okul neden var?” sorusundan yola çıkan “Oh Ne Ala Memleket”, eğitim hayatına çocukların gözünden eğlenceli ve düşündürücü bir bakış sunuyor. Oyun, izleyicileri kuralların, sorumlulukların ve birlikte yaşamanın önemi üzerine düşünmeye davet ediyor.