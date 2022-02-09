Akmeşe: Geri kazandırdığımız raflarla şirketlere maliyet tasarrufu ve esneklik getiriyoruz

Pandemide şirketlerin giderek artan maliyetleri 2. el raf pazarına talebi artırdı.

Ömrünü tamamlayan metal ve çelik rafların diğer atıklarla geri dönüşüm tesislerinde eritilmesiyle katma değerini yitirdiğini vurgulayan Zem Raf Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Akmeşe, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Sıfırdan raf üretiminden çok daha hızlı ve uygun maliyetlerle geri kazandırdığımız raflarla şirketlere maliyet tasarrufu ve esneklik getiriyoruz. 2021’de şirketlerin giderek artan talepleri yüzde 100 büyümeyi de beraberinde getirdi. 2. el raf pazarının kurucusu olarak 4 kişiyle başlayan yolculuğumuzda 45’i aşan çalışan gücüne ulaşarak sektördeki lider pozisyonumuzu koruduk. 9 bin metrekarelik tesisimizde dönüştürdüğümüz ürünlerimizle ihracat ağımızı da genişlettik. 2021, dijital dönüşümümüzün yüzde 80’ini tamamladığımız bir yıl oldu. İleri teknolojiler kullanarak makine parkurumuzu ve lojistik ağımızı geliştirerek online pazarlara yönelik projelerimizi olgunlaştırdık. 2022’de ciromuzun en az yüzde 30’unu ihracattan sağlamayı, katılacağımız yurt dışı fuarlardan yeni anlaşmalarla dönmeyi planlıyoruz. Makine yatırımlarımızı ve üretim kapasitemizi artırmak da uzun vadeli yatırım hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

"Yılda 5 bin tondan fazla atık rafı üretime kazandırıyor"

TÜİK’in yayınladığı güncel istatistikler, Türkiye’de giderek artan üretim ve sanayi faaliyetleriyle oluşan atık miktarının da yükseldiğini gösteriyor. Türkiye’deki yaklaşık 105 milyon ton seviyesindeki atığın yüzde 20,5'ini metal, kâğıt, plastik ve evsel atıklar oluşturdu. Ömrünü tamamlayan çelik ve metal rafların geri dönüşüm tesislerinde diğer atıklarla eritilmesinin ciddi bir maliyet ve çevre kirliliği yarattığına dikkat çeken Emre Akmeşe, “2. el rafların tesislerde eritilmesi geri dönüşüm sağlasa da pazar odaklı hammadde statüsünü ortadan kaldırıyor. Zem Raf olarak yılda 5 bin tondan fazla çeliği geri kazandırarak 2. el raf sektörünün altyapısını oluşturduk. Sağlam ve güvenilir bir yapıyla, sıfırdan üretimden çok daha hızlı ve uygun maliyetler sunuyoruz. Atık statüsünde değerlendirilen raflar, şirketlerin maliyetlerini azaltırken esneklik getiriyor. 2021’de artan taleplere daha hızlı yanıt verebilmek için makine yatırımımızı ve dijitalleşme adımlarımızı hızlandırırken, 2022’nin ihracat hedeflerine sağlam bir altyapı oluşturduk.” dedi.

"Sera gazı salımını azaltıyor"

Geri kazanım faaliyetleriyle çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek Türkiye’nin karbon ayak izinin azaltılması hedeflerine hizmet ettiklerine değinen Akmeşe, ”Hammaddenin çıkarılması, taşınması, işlenmesi, üretimi ve dağıtımı gibi aşamaların tümünde ortaya çıkan sera gazı sürdürülebilir çevre açısından büyük tehlike oluşturuyor. Yapılan araştırmalar bir teneke kutu yapmak için geri dönüştürülmüş alüminyum kullanmanın sıfırdan teneke üretmekten yüzde 95 daha az sera gazı yaydığını gösteriyor. Sıfırdan bir ton alüminyum üretmek, geri dönüşüm yoluyla elde edilen alüminyum üretimine kıyasla 17 ton daha fazla sera gazı salınımı oluşturuyor. Küresel ısınmayı 2˚C'nin altında sınırlayan bir senaryo kapsamında, önümüzdeki 20 yıl içinde dünyada 360 ​​milyon ton alüminyum, 90 milyon ton bakır ve 30 milyon ton nikele daha ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.” ifadelerini kullandı.

"Çevre odaklı yaklaşımıyla doğada iz bırakmıyor"

3 yıldır sürdürdükleri faaliyetler kapsamında şirketlerin kullanılmış raflarını ihale yoluyla satın alarak geri kazandırdıklarını söyleyen Emre Akmeşe, “Geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere depolardaki kullanılmayan rafları yenileyerek katma değerli bir ürün haline getiriyoruz. Çevre odaklı yaklaşımımızla doğada dönüşüm izi dahi bırakmadan rafları tamir ediyor, yeniliyoruz. Böylece ömrünü tamamlayan raflar çevreye zarar vermek yerine uzun yıllar daha kullanılabiliyor. Geri kazanım sürecinde ihtiyaçlara odaklandığımız için şirketleri sıfır raflara kıyasla en uygun çözümlerle buluşturuyoruz. Mühendislik gücümüzü kullanarak detaylı keşif ve ekspertiz, demontaj, projelendirme, bakım-onarım ve revizyon, üretim ve montaj aşamalarından geçirdiğimiz ürünleri Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda satışa sunuyoruz.” diye konuştu.

"3 yılda 3 binden fazla müşteri portföyü oluşturdu"

Zem Raf olarak 3 yılda 3 binden fazla müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Zem Raf Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Akmeşe, “İkinci el raf pazarında bizi farklılaştıran mühendislik gücümüzle kalite çıtasını her geçen gün yükseltirken müşterilerimizle kurduğumuz güveni pekiştiriyoruz. Ayrıca sektörde mühendislik çözümlerine eğilen, profesyonel uygulamayla statik raporlara ve taşıma kapasitesine göre üretim yapan tek firmayız. Uygun fiyat, hızlı teslimat politikamız, ileri teknolojilere sahip üretim ve montaj hattımızla şirketlerin tüm taleplerini karşılıyoruz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...