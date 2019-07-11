Akmina ‘düşük sodyum oranı’ için öneriliyor

11 Temmuz 2019

Hem sağlıklı hem doğal bir içecek olan maden suyunun içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi minerallerin vücut fonksiyonlarının görevlerini yerine getirmesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt da; “Tuz, beslenmede kısıtlanması gereken öğeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük en fazla 6 gram tuz tüketilmesini tavsiye ediyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın araştırmasına göre Türkiye’de tuz alımı günlük 15 gramı buluyor, yani yeterli miktarın 2 katından fazla. Diğer katı gıdalardan alınan ve yemeklere eklenen tuz da dikkate alındığında sağlık profesyonelleri sodyum içeriği düşük olan maden sularını, halk sağlığı açısından öneriyor. Günlük 1 bardak maden suyu tükettiğimizi varsayarsak, Akmina’nın günlük tuz alımımıza olan katkısı piyasada satılan diğer maden sularına göre yaklaşık 35 kat daha az. İşte Bu özelliği sayesinde Akmina dengeli mineral yapısının yanı sıra düşük sodyum oranıyla da diyetisyenlerin önerdiği maden sularının en başında yer alıyor” dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Hayat Su Kıdemli Marka Müdürü Selcen Tokgöz ise IPSOS Diyetisyen Araştırması’na göre, hem doğal hem faydalı içeriğe sahip Akmina’nın, piyasadaki diğer maden sularına göre daha düşük sodyum oranına sahip olduğunu söyledi.

Bu özelliği nedeniyle diyetisyenler tarafından marka farkındalığının yüksek olduğuna işaret eden Tokgöz, “Mayıs 2019’da gerçekleştirilen araştırmaya göre, diyetisyenler danışanlarına en çok, düşük sodyum oranına sahip Akmina Maden Suyu’nu öneriyor. Sağlıklı içecek tüketmek isteyenler, 1999 yılından bu yana Bolu’daki tesislerimizde kaynağından şişelenen Akmina Maden Suyu’nu, tereddüt etmeden tercih edebilir” şeklinde konuştu.