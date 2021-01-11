AKO Akü, 52 milyon dolar ciro hedefliyor

Salgın döneminde üretime alınan tedbirlerle kesintisiz şekilde devam ettiklerini söyleyen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu bir yılda, ülkemiz ekonomisine olan sorumluluklarımızı başarı ile yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.

Fabrikamızda çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık, üretimi kesintisiz sürdürdük. Gerek iç pazarda gerekse ihracat pazarlarımızda payımızı ve üretim adetlerimizi artırdık. Gerek iç ve dış satışlarımızda gerek üretim adetlerimizdeki artışın ciromuza olumlu yansıması sonucu 2020 yılını yüzde 60 büyüme performansı ile kapattık. 2021 yılında ise hedefimiz, gerek iç ve dış satışlarımızda gerek üretim adetlerimizdeki artışı sürdürmek ve ciromuzu yıllık yüzde 70 büyüme performansı ile 52 milyon dolar düzeyine çıkarmak." şeklinde konuştu.

80 ülkeye ihracat yapıyor

2016 yılında faaliyete geçen AKO Akü'nün, iç pazardaki payını ve ihracat performansını istikrarlı bir şekilde artırdığını aktaran Büyükkalender, Kaizen Tüneli ve Matrix Press teknolojisinin yanı sıra Ar-Ge yatırımları ile akü sektöründe fark gösteren AKO Akü'nün, aralarında İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, İtalya'nın yanı sıra Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Katar, Ukrayna, Kolombiya ve Nijerya'nın da yer aldığı toplam 80 ülkeye akü ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

AKO Akü'nün, Türkiye'nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üreticisi olma özelliği taşıdığını belirten Büyükkalender, "Alanımızdaki en ileri teknoloji ile donatılmış fabrikamız, aynı zamanda sıfır atıkla üretim yapan bir tesis özelliği taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin, sektörde dünyadaki en iyi ve en rekabetçi Türk firması olmak ve Türkiye için değer üretmek olduğunu belirten Büyükkalender, "Otomasyon ve teknoloji gücümüz, Ar-Ge odağımız ve teknolojimiz, rekabetçiliğimiz ve maliyet yapımızla, çevre bilincimizle sektörde dünya klasmanında önde gelen firmaların arasında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.