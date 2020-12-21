AKO Grup, 16 milyon dolarlık yatırımla tüm enerjisini güneşten alacak

Petlas, AKO Jant, AKO Akü ve AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm Tesisi kuruluşları bünyesinde barından Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), çevreye saygılı temiz enerji prensibiyle üretim tesislerini güneş enerji santralleri (GES) ile donatıyor. 2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketiminin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmayi planlayan AKO Grup, ilk güneş enerji paneli kurulumunu AKO Jant fabrikasında gerçekleştirdi.

Üretim tesislerinde yıllık enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün güneş enerjisi santralinden (GES) karşılanmasına yönelik yatırımlarda ilk aşama kurulumunun tamamlanmasıyla güneş enerji panelleri hizmete girdi.

Grup bünyesinde yer alan diğer üretim tesislerinde de projelendirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Bu sayede Türkiye’de kendi temiz elektriğini üreten ilk jant, akü ve lastik fabrikalarına sahip olacağız. Bu yatırımlar, enerji maliyetlerinde yıllık yaklaşık 2,75 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak.” dedi.

Üretim tesislerinde temiz ve sürdürülebilir enerji kullanımı vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Safa Özcan, şunları söyledi: “Üretim tesislerimizde temiz enerji ve enerji verimliliği konusunda altyapı çalışmalarını hayata geçirmeye başlamıştık. Öncelikle AKO Jant fabrikası çatısına 2,25 MW gücünde güneş panelleri yatırımı tamamlandı. Bu fabrikamızın çatısına kurduğumuz güneş panelleri ile elde ettiğimiz temiz enerjiyi kullanıma sunduk. 2019 yılında enerji verimliliği ve atık geri dönüşümü ile ilgili projeleri hayata geçirdiğimiz Petlas fabrikamızda, 2021 yılı itibariyle 25 MW güneş paneli kurulumunu tamamlayarak kullandığı elektrik enerjisini kendi üreten bir fabrikaya dönüştürmeyi öngörüyoruz. Ayrıca AKO Akü fabrikasının çatısına 3,1 MW ve inşaatı devam eden AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm tesisinin çatısına 2,5 MW kapasiteli GES yatırımını hayata geçireceğiz. 2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketimin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi hedefliyoruz.”

Yılda 48 milyon kWh’lik elektrik üretilmesi planlanıyor

Gelecek iki yıl içinde tamamlayı öngördükleri yatırımlar kapsamında toplamda yılda 48 milyon kWh’lik elektrik üretilmesinin planlandıklarını söyleyen Safa Özcan, “Gerçekleştireceğimiz 16 milyon dolar düzeyinde yatırımla, enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 2,75 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Yıllık ortalama 300 bin ağacın karbondioksit emilimine denk gelen, 21 bin ton karbondioksit salımı önlenmiş olacak." diye konuştu.

AKO Grup bünyesinde çevre koruma ve sanayide kaynak sürdürülebilirliği alanında yatırımlara öncelik verildiğine dikkat çeken Safa Özcan, “Türkiye'nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisini oluşturma hedefiyle başlatmış olduğumuz 30 milyon dolarlık yatırım hamlesini, 2020 yılının olağanüstü koşullarına rağmen kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan bu tesis, sanayinin kauçuk ihtiyacının karşılanması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak. Karbon tasarrufunun yanı sıra sıfır atık projesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sunacak. 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığının dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek. Bu yatırımımızı 2021 yılında tamamlayarak lastik geri dönüşümüne başlamayı öngörüyoruz. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin yıllık 16 milyon dolara varan düzeyde olacağını öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.