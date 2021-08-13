AKO Grup, cirosunu yüzde 150 oranında artırdı

AKO Grup, bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, AKO Akü, Ako Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerinde bugüne dek gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık yatırımların sonuçlarını grup cirosunda elde ettiği artışla aldı.

Capital 500 araştırmasına göre, AKO Grup’un toplam cirosu, 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 150 artış gösterdi ve 4 milyar TL düzeyine ulaşırken, ciro artışına göre yapılan sıralamada AKO Grup Türkiye genelinde ilk üçte yer aldı.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, 2005’te devraldıkları Petlas bünyesinde bugüne kadar 700 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Grup bünyesinde yer alan diğer sanayi şirketlerine yapılan yatırımlar da dahil rakamın toplamda 800 milyon doları aştığına dikkat çeken Özcan, “Şirketlerimizin yüksek rekabet gücü, başarılı iş sonuçlarına ve güçlü ciro büyümesine yansıyor. Ciro artışını, düzenli yatırımlarla yeniden sanayi gücümüze kanalize ediyoruz. Ülkemiz ekonomisine katkılarımızı, artırarak sürdürme azmindeyiz.” dedi.

Enerjisinin 4’te 1’ini güneşten karşılamayı hedefliyor

AKO Grup şirketlerinden AKO Jant bünyesinde, üretim kapasitesini ikiye katlayacak 5 milyon dolarlık yatırım programı 2021 yılı Mart ayında tamamladıklarını anlatan Sefa Özcan, yatırımın da eksiyle AKO Jant’ın 2021’in ilk yarısında cirosunu, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 100 oranında artırarak 20 milyon dolara çıkardığını açıkladı.

Diğer şirketlerinden AKO Akü’nün ise 2020’de elde ettiği yüzde 60’lık büyüme performansını 2021’de de sürdürdüğünü belirten Özcan, şirketin cirosunu 50 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

AKO Grup olarak üretim tesislerini güneş enerji santralleri (GES) ile donattıklarını söyleyen Özcan, tüm sanayi şirketlerinde 35 milyon dolarlık yatırımla iki yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketiminin dörtte birini GES’ten elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.