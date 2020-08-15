Aksa Akrilik, 47 milyon TL'lik net kâr açıkladı

15 Ağustos 2020

Yüzde 19’luk global, yüzde 70’lik yerel pazar payı ile dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2020 yılı ilk 6 ayına ait sonuçlarını açıkladı.

Aksa Akrilik, dünyadaki tüm sektörleri etkileyen Covid-19 salgınının yoğun şekilde yaşandığı 4 Nisan-26 Haziran tarihleri arasında yarı kapasite çalışmasına rağmen, yarı yıl ortalamasında %73 kapasite kullanım oranı yakaladı. İlk 6 aylık finansal sonuçlara göre Aksa Akrilik; 1,6 milyar TL ciro, 228 milyon TL faaliyet karı ve 47 milyon TL net kar elde etti.

Aktif büyüklüğünü 242 milyon TL artırarak, 4,4 milyar TL değerine ulaşan Aksa Akrilik, 2020 yılı içerisinde toplamda 198 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Aksa Akrilik’ten yapılan açıklamada; Haziran sonu itibarıyla sektördeki olumlu geliştirmelerle birlikte kapasite kullanım oranının tekrar sektör ortalamasına çıktığı ifade edildi. 2020 sonunda ise %80-85 kapasite kullanım oranını yakalayarak, 500-550 milyon ABD doları ciro hedeflendiğini kaydedildi.