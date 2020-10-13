Aksa Akrilik, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

13 Ekim 2020

Aksa Akrilik, yaptığı açıklama ile TSE uzmanlarının gerçekleştirdiği denetiminlerin sonucunda COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, üretim devam ederken, alınan üst düzey önlemlere bağlı kalınmaya devam edildiğini belirtti.

Salgın hakkında çalışanlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Taş, şunları kaydetti: "Pandeminin başladığı ilk günden bu yana hayata geçirdiğimiz üst düzey tedbirleri harfiyen uyguluyoruz. Fabrikamızda düzenli olarak dezenfeksiyon yapılırken, girişlerde ateş ölçümü yapılıyor ve tüm çalışma alanlarımızda maske kullanımı zorunlu tutuluyor. Toplu vakit geçirilen yerlerde, servislerde ve yemekhanelerde sosyal mesafeyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Bugüne kadar tüm Aksa çalışanlarına yönelik iki kez antikor testi uygulaması gerçekleştirdik. Zorunlu olmadıkça fabrikamıza dışarıdan ziyaretçi de almıyoruz. Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tüm bu tedbirlerimizin güvenilirliği tescillendi."

Kaynak: AA