Aksa Akrilik faaliyetlerinde daralmaya gidiyor
Aksa Akrilik hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve pazardaki daralmayla 16 Ağustos'tan itibaren üretim kapasitesini yüzde 20 daraltacak.
Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme ve pazardaki daralmalar nedeniyle 16 Ağustos tarihinden itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık yüzde 20 kapasite azaltımına gideceğini duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "315 bin/ton yıl üretim kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük ve Türkiye'nin tek akrilik elyaf üretim tesisi olan şirketimiz son beş faaliyet döneminde yaklaşık yüzde 98.6 kapasite kullanım oranına ulaşmış olup belirsizliklerin ortadan kalkması ile tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir" denildi.
Aksa Akrilik hisseleri saat 12.43'te yüzde 6.99 düşüşle hareket ediyor.
Kaynak: Reuters