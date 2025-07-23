Aksa Akrilik, gücünü yeni yatırımlarla pekiştiriyor
Aksa Akrilik, bu yıl hayata geçireceği Mithra yatırımı ile ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE) elyaf ve unidirectional (UD) balistik kumaş üretimine başlayacak. Sektörde birçok alanda kullanılan bu stratejik malzemenin yerli üretimi, sektör için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.
Aksa Akrilik, 2025 yılı itibarıyla 350 bin ton/yıl akrilik elyaf üretim kapasitesine sahip olmasının yanı sıra dünyanın en büyük ve Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi olarak, savunma sanayisine yönelik önemli malzemelerin yerli üretiminde atağa kalktı. Bu yıl 30 milyon doların üzerinde yatırımla hayata geçirilecek olan Mithra UHMWPE elyaf ve UD kumaş yatırımı, şirketin kimya ve elyaf teknolojilerindeki köklü tecrübesini savunma sanayisine taşıyan stratejik bir hamle olacak. Türkiye’nin ilk yerli ve yüksek performanslı UHMWPE elyafı olan Mithra, Aksa Akrilik’in Ar- Ge ve mühendislik altyapısıyla üretilecek.
Balistik kumaş üretecek
Personel koruma çözümlerinden, ağır yük halatlarına, zırhlı araç panellerinden balistik kompozit sistemlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan UHMWPE elyafın, savunma sanayi açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiren Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, savunma sanayiine yönelik yeni yatırımlarla, Türkiye’nin stratejik üretimdeki gücünü artırmaya ve kritik malzemelerde dışa bağımlılığı azaltmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
Aksa Akrilik’in geliştirdiği bu yüksek performanslı elyafın, özellikle balistik personel koruma zırhları, kara-deniz-hava aracı platformları ve balistik kompozit sistemlerde kullanılan PE (Unidirectional) balistik kumaşların üretiminde kritik rol oynayacağına işaret eden Didem Tunçbilek, PE hakkında şu bilgileri verdi: “Elyaf üretimiyle birlikte balistik kumaş hattının da entegre olarak planlandığı Mithra yatırımımız, Aksa Akrilik’i yalnızca ham madde sağlayan bir üretici olmaktan çıkarıp, savunma sanayii alanındaki nihai ürün üreticilerine çözüm sunan önemli bir oyuncu haline getiriyor. Yıllık 250 ton üretim kapasitesiyle faaliyete geçecek Mithra elyaf tesisimizde bu kapasiteyi kademeli olarak 500 ton/yıla çıkarmayı hedefleniyoruz. Çelikten 15 kata kadar daha güçlü ve 10 kata kadar daha hafif olan UHMWPE elyaf, aynı zamanda kimyasal ve UV dayanımı sayesinde zorlu çevresel koşullarda üstün koruma sağlıyor.”
Karbon elyafta da stratejik hamlesi var
Aksa Akrilik’in savunma sanayisine katkısı sadece UHMWPE yatırımıyla sınırlı değil. Şirketin, geçtiğimiz ay DowAksa’nın yüzde 50 hissesini devralmak üzere bir hisse devir sözleşmesi imzaladığını hatırlatan Genel Müdür Tunçbilek, “Bu anlaşma ile de karbon elyaf üretiminde lider olma yolunda büyük bir adım atıyoruz.
Böylece Aksa Akrilik, karbon ve UHMWPE gibi süper fiber kategorisinde yer alan iki kritik malzemeyi yerli olarak üreten sayılı firmalardan biri konumuna geldi. Karbon elyafın, savunma, havacılık ve yüksek mühendislik gerektiren sektörlerdeki stratejik önemi göz önüne alındığında, bu gelişme Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi açısından da büyük bir potansiyel taşıyor” ifadelerini kullandı.