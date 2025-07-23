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Aksa Akrilik, gücünü yeni yatırımlarla pekiştiriyor

Aksa Akrilik, bu yıl hayata geçireceği Mithra yatırımı ile ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE) elyaf ve unidirectional (UD) balistik kumaş üretimine başlayacak. Sektörde birçok alanda kullanılan bu stratejik malzemenin yerli üretimi, sektör için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.

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Aksa Akrilik, gücünü yeni yatırımlarla pekiştiriyor
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Aksa Akrilik, 2025 yılı iti­barıyla 350 bin ton/yıl akrilik elyaf üretim ka­pasitesine sahip olmasının yanı sıra dünyanın en büyük ve Tür­kiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi olarak, savunma sanayisine yö­nelik önemli malzemelerin yerli üretiminde atağa kalktı. Bu yıl 30 milyon doların üzerinde yatırım­la hayata geçirilecek olan Mith­ra UHMWPE elyaf ve UD kumaş yatırımı, şirketin kimya ve elyaf teknolojilerindeki köklü tecrü­besini savunma sanayisine ta­şıyan stratejik bir hamle olacak. Türkiye’nin ilk yerli ve yüksek performanslı UHMWPE elyafı olan Mithra, Aksa Akrilik’in Ar- Ge ve mühendislik altyapısıyla üretilecek.

Balistik kumaş üretecek

Personel koruma çözümlerin­den, ağır yük halatlarına, zırhlı araç panellerinden balistik kom­pozit sistemlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan UH­MWPE elyafın, savunma sanayi açısından stratejik bir hamle ola­rak değerlendiren Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, sa­vunma sanayiine yönelik yeni ya­tırımlarla, Türkiye’nin stratejik üretimdeki gücünü artırmaya ve kritik malzemelerde dışa bağım­lılığı azaltmaya devam ettikleri­nin altını çizdi.

Aksa Akrilik’in geliştirdiği bu yüksek performanslı elyafın, özellikle balistik personel koru­ma zırhları, kara-deniz-hava ara­cı platformları ve balistik kom­pozit sistemlerde kullanılan PE (Unidirectional) balistik kumaş­ların üretiminde kritik rol oy­nayacağına işaret eden Didem Tunçbilek, PE hakkında şu bilgi­leri verdi: “Elyaf üretimiyle bir­likte balistik kumaş hattının da entegre olarak plan­landığı Mithra yatırı­mımız, Aksa Akrilik’i yalnızca ham mad­de sağlayan bir üreti­ci olmaktan çıkarıp, savunma sanayii ala­nındaki nihai ürün üre­ticilerine çözüm sunan önemli bir oyuncu haline getiriyor. Yıllık 250 ton üre­tim kapasitesiyle faaliyete geçecek Mithra elyaf tesisimiz­de bu kapasiteyi kademeli olarak 500 ton/yıla çıkarmayı hedefle­niyoruz. Çelikten 15 kata kadar daha güçlü ve 10 kata kadar daha hafif olan UHMWPE elyaf, aynı zamanda kimyasal ve UV daya­nımı sayesinde zorlu çevresel ko­şullarda üstün koruma sağlıyor.”

Karbon elyafta da stratejik hamlesi var

Aksa Akrilik’in savunma sa­nayisine katkısı sadece UH­MWPE yatırımıyla sınırlı değil. Şirketin, geçtiğimiz ay DowAk­sa’nın yüzde 50 hissesini dev­ralmak üzere bir hisse devir sözleşmesi imzaladığını hatır­latan Genel Müdür Tunçbilek, “Bu anlaşma ile de karbon elyaf üretiminde lider olma yolunda büyük bir adım atıyoruz.

Böyle­ce Aksa Akrilik, karbon ve UH­MWPE gibi süper fiber katego­risinde yer alan iki kritik mal­zemeyi yerli olarak üreten sayılı firmalardan biri konumuna gel­di. Karbon elyafın, savunma, ha­vacılık ve yüksek mühendislik gerektiren sektörlerdeki strate­jik önemi göz önüne alındığında, bu gelişme Türkiye’nin dışa ba­ğımlılığını azaltma hedefi açı­sından da büyük bir potansiyel taşı­yor” ifadeleri­ni kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL