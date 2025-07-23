Aksa Akrilik, gücünü yeni yatırımlarla pekiştiriyor

Aksa Akrilik, 2025 yılı iti­barıyla 350 bin ton/yıl akrilik elyaf üretim ka­pasitesine sahip olmasının yanı sıra dünyanın en büyük ve Tür­kiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi olarak, savunma sanayisine yö­nelik önemli malzemelerin yerli üretiminde atağa kalktı. Bu yıl 30 milyon doların üzerinde yatırım­la hayata geçirilecek olan Mith­ra UHMWPE elyaf ve UD kumaş yatırımı, şirketin kimya ve elyaf teknolojilerindeki köklü tecrü­besini savunma sanayisine ta­şıyan stratejik bir hamle olacak. Türkiye’nin ilk yerli ve yüksek performanslı UHMWPE elyafı olan Mithra, Aksa Akrilik’in Ar- Ge ve mühendislik altyapısıyla üretilecek.

Balistik kumaş üretecek

Personel koruma çözümlerin­den, ağır yük halatlarına, zırhlı araç panellerinden balistik kom­pozit sistemlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan UH­MWPE elyafın, savunma sanayi açısından stratejik bir hamle ola­rak değerlendiren Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, sa­vunma sanayiine yönelik yeni ya­tırımlarla, Türkiye’nin stratejik üretimdeki gücünü artırmaya ve kritik malzemelerde dışa bağım­lılığı azaltmaya devam ettikleri­nin altını çizdi.

Aksa Akrilik’in geliştirdiği bu yüksek performanslı elyafın, özellikle balistik personel koru­ma zırhları, kara-deniz-hava ara­cı platformları ve balistik kom­pozit sistemlerde kullanılan PE (Unidirectional) balistik kumaş­ların üretiminde kritik rol oy­nayacağına işaret eden Didem Tunçbilek, PE hakkında şu bilgi­leri verdi: “Elyaf üretimiyle bir­likte balistik kumaş hattının da entegre olarak plan­landığı Mithra yatırı­mımız, Aksa Akrilik’i yalnızca ham mad­de sağlayan bir üreti­ci olmaktan çıkarıp, savunma sanayii ala­nındaki nihai ürün üre­ticilerine çözüm sunan önemli bir oyuncu haline getiriyor. Yıllık 250 ton üre­tim kapasitesiyle faaliyete geçecek Mithra elyaf tesisimiz­de bu kapasiteyi kademeli olarak 500 ton/yıla çıkarmayı hedefle­niyoruz. Çelikten 15 kata kadar daha güçlü ve 10 kata kadar daha hafif olan UHMWPE elyaf, aynı zamanda kimyasal ve UV daya­nımı sayesinde zorlu çevresel ko­şullarda üstün koruma sağlıyor.”

Karbon elyafta da stratejik hamlesi var

Aksa Akrilik’in savunma sa­nayisine katkısı sadece UH­MWPE yatırımıyla sınırlı değil. Şirketin, geçtiğimiz ay DowAk­sa’nın yüzde 50 hissesini dev­ralmak üzere bir hisse devir sözleşmesi imzaladığını hatır­latan Genel Müdür Tunçbilek, “Bu anlaşma ile de karbon elyaf üretiminde lider olma yolunda büyük bir adım atıyoruz.

Böyle­ce Aksa Akrilik, karbon ve UH­MWPE gibi süper fiber katego­risinde yer alan iki kritik mal­zemeyi yerli olarak üreten sayılı firmalardan biri konumuna gel­di. Karbon elyafın, savunma, ha­vacılık ve yüksek mühendislik gerektiren sektörlerdeki strate­jik önemi göz önüne alındığında, bu gelişme Türkiye’nin dışa ba­ğımlılığını azaltma hedefi açı­sından da büyük bir potansiyel taşı­yor” ifadeleri­ni kullandı.