Aksa Akrilik, hisse başına 87 kuruş kâr payı ödemesi planlıyor

Aksa Akrilik, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, 2020 yılı son çeyreğinde 257 milyon TL'ye ve yılın toplamında ise 439 milyon TL net kâra ulaşan Aksa Akrilik, kârlılığını 2019'a göre yüzde 58 artırdı.

Öte yandan kâr payı dağıtım teklifini açıklayan şirket, yıllık olağan genel kurulunda sunulmak üzere hisse başına 87 kuruş; toplamdaysa 282 milyon TL kâr payı ödemeyi planlıyor.

Geçen yıl 408 milyon TL yatırım yaptı

Şirketin 2020 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, pandemi etkisinde geçen 2020’nin zorlu koşullarına rağmen yılı oldukça başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Salgının yol açtığı belirsizlik ortamında finansal sürdürülebilirliği korumayı başardıklarına dikkat çeken Taş, "2020 yılında, ikinci çeyrek hariç yılın tamamında tam kapasite üretim yapmayı başardık. Diğer taraftan, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz 408 milyon TL tutarındaki yatırımımız sayesinde Türkiye ekonomisine ihracat ve istihdam alanlarında stratejik katkı sunduk. Dünya akrilik elyaf üretiminin beşte birini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Böylesi zorlu geçen bir yıla rağmen, son yıllarda olduğu gibi hissedarlarımıza yine nakit temettü vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.