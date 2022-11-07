Aksa Akrilik, Mısır'daki iştirakini satıyor
Aksa Akrilik, Mısır'daki iştiraki Aksa Egypt'i satmak için görüşmelere başladığını duyurdu.
Aksa Akrilik, Mısır'daki iştiraki Aksa Egypt'i satmak için görüşmelere başladığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, 100 milyon Mısır poundu (4,12 milyon dolar) özsermayeli Aksa Egypt'in tamamının satılması amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başlandı.
Şirket söz konusu kararına gerekçe olarak, Mısır piyasasında uzun dönemdir süregelen durgunluk, üretim hatlarındaki duruşlar, ülkenin ekonomik/ticari uygulamaları ve üretim tesislerinin etkinliğinin değerlendirilmesi gösterdi.