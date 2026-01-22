Aksa Akrilik, yerli üretimle global pazarlarda güçleniyor

Üretim kabiliyetlerini yük­sek katma değerle bir­leştirmelerinin yanı sıra teknolojiyi merkeze alan ve kü­resel standartlarla üretim yapa­bilen sanayi kuruluşları arasın­da yer aldıklarına işaret eden vur­gulayan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, 2024 ve 2025 yıllarını ileri malzeme teknolo­jilerine dayalı, yüksek katma de­ğerli ihracat hamleleriyle tanım­ladıklarının altını çizdi.

Didem Tunçbilek, bugün itibarıyla bin 400’den fazla çalışan, 355 bin ton/ yıl üretim kapasite ve 50 ülkedeki yaklaşık 400 müşterileriyle ha­lıdan çoraba, iplikten endüstri­yel filtrelere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle global pazarda yüzde 25 pazar payına sahip oldukları bilgisini verdi. 2024 yılında 28.3 milyar TL ciro ve 5.8 milyar TL FAVÖK elde ederek operasyonel kârlılığı koruduklarını kaydeden Tunçbilek, “Aynı dönemde teknik ürün satışlarımızda yüzde 47 ar­tış yakaladık. Kapasite kullanım oranımızı 2024 yılında yüzde 82 seviyesinde tutarak üretim ve ih­racatta güçlü bir performans ser­giledik” dedi.

2025’te ‘Mithra’ yatırımı

Büyüme stratejilerini somut yatırımlarla hayata geçirdikleri ve ileri malzeme teknolojilerine odaklandıkları 2025 yılında hem savunma sanayiine hem de yük­sek performans gerektiren sek­törlere hizmet eden bir yatırıma imza attıklarını açıklayan Didem Tunçbilek, şöyle devam etti: “Sü­per elyaflardan Ultra Yüksek Mo­leküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) ürünü için yeni bir te­sis yatırımı yapıldı.

Kurşun ge­çirmez yelekten ağır yük halatla­rına kadar pek çok alanda kulla­nılan UHMWPE elyaf ve balistik kumaş üretimini yerli olarak ger­çekleştirmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında 30 milyon do­lara yakın yatırım yaptık. Üreti­min, ilk aşamada 350 ton kapa­siteyle başlamasını ve kademe­li olarak 500 tona çıkarılmasını planlıyoruz. Çelikten 15 kat da­ha güçlü ve 10 kat daha hafif olan bu malzemenin yerlileştirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayi­sinde kritik bir boşluğu doldururken, stra­tejik malzemelerde yerlileşme yolunda da önemli bir adım ni­teliği taşıyor.”

Diğer taraftan, yüz­de 50 hissesine sahip ol­dukları DowAksa’nın tamamını devra­larak kurduk­ları Aksa Car­bon’da, ileri malzeme­ler alanında bilgi, deneyim ve tek­nolojiyi yeniden yapılandırdıkla­rını açıklayan Didem Tunçbilek, “Bu satın alma ile birlikte; Tür­kiye’nin savunma sanayiine da­ha yüksek katma değer sağlama­yı, uluslararası sanayi kuruluşla­rına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanında­ki dışa bağımlılığı bitir­meyi hedefliyoruz.

Yeni dönemde Aksa Carbon, karbon elyaf başta olmak üzere yüksek performanslı malzemeler alanında Tür­kiye’nin küresel öl­çekte söz sahibi şirketlerinden biri olarak faali­yet gösterecek. Savunmadan havacılığa, otomotivden enerjiye kadar geniş bir yelpazede kulla­nılan karbon elyaf artık tamamen yerli sermaye yapımızla üretili­yor ve ülkemizi global ölçekte söz sahibi bir noktaya taşıyor” değer­lendirmesini yaptı.

Epsilon Kompozit’in kalan %54 hissesi satın alındı

Tüm bunlara paralel olarak, ileri malzeme stratejilerinin bir parçası olarak Epsilon Kompo­zit’in kalan yüzde 54 hissesi­ni satın alarak şirketin tama­mını Akkök Holding bünyesine kattıklarını da duyuran Didem Tunçbilek, “2011 yılında kurulan, havacılık başta olmak üzere fark­lı sektörlerde yüksek teknoloji­li kompozit üretim ve montajını gerçekleştiren Epsilon Kompo­zit, bugün yoluna Aksa Compo­sites olarak devam ediyor. Aksa Composites, ülkemizin yerli sa­vunma şirketleri ile uluslarara­sı sanayi kuruluşlarına katkısı­nı artırırken kompozit sektörün­de dışa bağımlılığı azaltarak, ülke ekonomisine kayda değer katkı sağlayacak” diye konuştu.

Öte yandan, 2024 yılı sonun­da başlattıkları yeniden yapılan­ma süreciyle enerji iş birimlerini bağımsız bir yapıya dönüştürüp ‘Akset Enerji Üretimi’ kurdukla­rını anımsatan Didem Tunçbi­lek, “Akset iştirakimiz, enerji, ba­kım, otomasyon ve ileri teknoloji alanlarında sanayiye değer katan esnek ve uzmanlaşmış çözümler üretmeyi hedefliyor” dedi.

“2025 yılında sektördeki konumumuzu güçlendirdik”

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, 2025’i büyüme stratejilerini somut yatırımlarla destekledikleri ve global pazardaki konumlarını güçlendirdikleri bir yıl olarak ele aldıklarını belirterek, “Entegre altyapımızla faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda güçlü ve söz sahibi olmayı sürdürme anlayışıyla sektöre yön verecek operasyonlara devam edeceğiz” dedi.

2026 ajandalarında ise yatırımlarının olgunlaşması, üretim kapasitelerinin artırılması ve global pazarda daha güçlü bir rekabet pozisyonu edinmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Tunçbilek, şunları kaydetti: “Yatırımlar; elyaf üretimindeki liderliğimizi pekiştirirken ileri malzeme teknolojilerinde sürdürülebilir büyümemizi destekliyor ve yenilikçi ürün portföyümüzü genişletmemize olanak sağlıyor.

Bu süreçte Ar-Ge odaklı çalışmalarımızı artırıyor, dijitalleşme ve üretim verimliliğini yükselten teknolojileri devreye alıyor, hem ürün kalitemizi hem de operasyonel performansımızı güçlendiriyoruz. Yerlileşmeyi hızlandırarak stratejik malzemelerde Türkiye’nin bağımsızlığını destekleyen adımlarımız, sektöre öncülük etme hedefimizi pekiştiriyor.”