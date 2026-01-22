Aksa Akrilik, yerli üretimle global pazarlarda güçleniyor
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerinde ihracatın rolünün her geçen yıl daha da belirgin hale geldiğini vurgulayan Didem Tunçbilek, “Üretim kabiliyetini yüksek katma değerle birleştiren firmalar Türkiye’nin rekabet gücünü artırıyor. Biz de yerli üretimden aldığımız destekle global pazarlarda güçlenmeye devam ediyoruz” dedi.
Üretim kabiliyetlerini yüksek katma değerle birleştirmelerinin yanı sıra teknolojiyi merkeze alan ve küresel standartlarla üretim yapabilen sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarına işaret eden vurgulayan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, 2024 ve 2025 yıllarını ileri malzeme teknolojilerine dayalı, yüksek katma değerli ihracat hamleleriyle tanımladıklarının altını çizdi.
Didem Tunçbilek, bugün itibarıyla bin 400’den fazla çalışan, 355 bin ton/ yıl üretim kapasite ve 50 ülkedeki yaklaşık 400 müşterileriyle halıdan çoraba, iplikten endüstriyel filtrelere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle global pazarda yüzde 25 pazar payına sahip oldukları bilgisini verdi. 2024 yılında 28.3 milyar TL ciro ve 5.8 milyar TL FAVÖK elde ederek operasyonel kârlılığı koruduklarını kaydeden Tunçbilek, “Aynı dönemde teknik ürün satışlarımızda yüzde 47 artış yakaladık. Kapasite kullanım oranımızı 2024 yılında yüzde 82 seviyesinde tutarak üretim ve ihracatta güçlü bir performans sergiledik” dedi.
2025’te ‘Mithra’ yatırımı
Büyüme stratejilerini somut yatırımlarla hayata geçirdikleri ve ileri malzeme teknolojilerine odaklandıkları 2025 yılında hem savunma sanayiine hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden bir yatırıma imza attıklarını açıklayan Didem Tunçbilek, şöyle devam etti: “Süper elyaflardan Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) ürünü için yeni bir tesis yatırımı yapıldı.
Kurşun geçirmez yelekten ağır yük halatlarına kadar pek çok alanda kullanılan UHMWPE elyaf ve balistik kumaş üretimini yerli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında 30 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Üretimin, ilk aşamada 350 ton kapasiteyle başlamasını ve kademeli olarak 500 tona çıkarılmasını planlıyoruz. Çelikten 15 kat daha güçlü ve 10 kat daha hafif olan bu malzemenin yerlileştirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik bir boşluğu doldururken, stratejik malzemelerde yerlileşme yolunda da önemli bir adım niteliği taşıyor.”
Diğer taraftan, yüzde 50 hissesine sahip oldukları DowAksa’nın tamamını devralarak kurdukları Aksa Carbon’da, ileri malzemeler alanında bilgi, deneyim ve teknolojiyi yeniden yapılandırdıklarını açıklayan Didem Tunçbilek, “Bu satın alma ile birlikte; Türkiye’nin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, uluslararası sanayi kuruluşlarına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanındaki dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz.
Yeni dönemde Aksa Carbon, karbon elyaf başta olmak üzere yüksek performanslı malzemeler alanında Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi şirketlerinden biri olarak faaliyet gösterecek. Savunmadan havacılığa, otomotivden enerjiye kadar geniş bir yelpazede kullanılan karbon elyaf artık tamamen yerli sermaye yapımızla üretiliyor ve ülkemizi global ölçekte söz sahibi bir noktaya taşıyor” değerlendirmesini yaptı.
Epsilon Kompozit’in kalan %54 hissesi satın alındı
Tüm bunlara paralel olarak, ileri malzeme stratejilerinin bir parçası olarak Epsilon Kompozit’in kalan yüzde 54 hissesini satın alarak şirketin tamamını Akkök Holding bünyesine kattıklarını da duyuran Didem Tunçbilek, “2011 yılında kurulan, havacılık başta olmak üzere farklı sektörlerde yüksek teknolojili kompozit üretim ve montajını gerçekleştiren Epsilon Kompozit, bugün yoluna Aksa Composites olarak devam ediyor. Aksa Composites, ülkemizin yerli savunma şirketleri ile uluslararası sanayi kuruluşlarına katkısını artırırken kompozit sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak, ülke ekonomisine kayda değer katkı sağlayacak” diye konuştu.
Öte yandan, 2024 yılı sonunda başlattıkları yeniden yapılanma süreciyle enerji iş birimlerini bağımsız bir yapıya dönüştürüp ‘Akset Enerji Üretimi’ kurduklarını anımsatan Didem Tunçbilek, “Akset iştirakimiz, enerji, bakım, otomasyon ve ileri teknoloji alanlarında sanayiye değer katan esnek ve uzmanlaşmış çözümler üretmeyi hedefliyor” dedi.
“2025 yılında sektördeki konumumuzu güçlendirdik”
Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, 2025’i büyüme stratejilerini somut yatırımlarla destekledikleri ve global pazardaki konumlarını güçlendirdikleri bir yıl olarak ele aldıklarını belirterek, “Entegre altyapımızla faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda güçlü ve söz sahibi olmayı sürdürme anlayışıyla sektöre yön verecek operasyonlara devam edeceğiz” dedi.
2026 ajandalarında ise yatırımlarının olgunlaşması, üretim kapasitelerinin artırılması ve global pazarda daha güçlü bir rekabet pozisyonu edinmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Tunçbilek, şunları kaydetti: “Yatırımlar; elyaf üretimindeki liderliğimizi pekiştirirken ileri malzeme teknolojilerinde sürdürülebilir büyümemizi destekliyor ve yenilikçi ürün portföyümüzü genişletmemize olanak sağlıyor.
Bu süreçte Ar-Ge odaklı çalışmalarımızı artırıyor, dijitalleşme ve üretim verimliliğini yükselten teknolojileri devreye alıyor, hem ürün kalitemizi hem de operasyonel performansımızı güçlendiriyoruz. Yerlileşmeyi hızlandırarak stratejik malzemelerde Türkiye’nin bağımsızlığını destekleyen adımlarımız, sektöre öncülük etme hedefimizi pekiştiriyor.”