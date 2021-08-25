Aksa Akrilik’in cirosu 2. çeyrekte yüzde 91 arttı

Akrilik elyaf ihtiyacını büyük oranda karşılayan Aksa Akrilik'in cirosu 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 91 arttı.

2021’in, pandemi etkisindeki 2020’nin ardından hizmet verdikleri sektörlerde ve akrilik elyafta olumlu bir seyirde devam ettiğini belirten Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “Salgın koşulları sürüyor olsa da 2020'ye kıyasla performansımızı bir adım ileri taşımayı başardık. 2021'in ikinci çeyreğinde şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarken net kâr da 8 kat yükselişle 424 milyon TL oldu. Yakaladığımız bu ivmeyi koruyarak yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yüzde 50 paya sahip

Yıllık 330 bin ton üretim kapasitesiyle günde yaklaşık 950 ton elyaf üretimi yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını bildiren Taş, “Geniş ürün gamımız sayesinde halı, döşemelik, süveter, çorap, iplik, el örgüsü, kadife, kilim, battaniye ve tente gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürünlerden endüstriyel filtrelere kadar çok çeşitli alanlara tekstil ve teknik tekstil ham maddesi tedarik ediyoruz.” dedi.

“Dünya akrilik elyaf üretim ve tüketiminin yarısına yakın kısmının Çin'de olduğunu düşündüğümüzde ve global pazar payımıza Çin hariç baktığımızda yüzde 50'ye yakın bir paya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz” diyen Taş, pazar hakimiyetlerini sürdürmek için çalışmalar ve projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

İhracat ve iç pazar dengeli ilerliyor

Yurt genelindeli iş ortaklarının taleplerinin tamamını karşılayabilmeye oldukça önem verdiklerini söyleyen Taş, “2021'de de iç pazar - ihracat dengesini aynı seviyede koruma politikasını benimsiyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda Ar-Ge, dijitalleşme ve inovasyonun sunduğu olanaklardan en verimli şekilde yararlanabilmek adına yatırımlara imza atıyoruz.” açıklamasını yaptı.