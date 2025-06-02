Aksa Akrilik'ten 125 milyon dolarlık satın alma! DowAksa'nın tamamına sahip oluyor

Aksa Akrilik, DowAksa’nın satın alınmasıyla stratejik bir ürün olan karbon elyaf üretiminde liderliğe oynayan en güçlü adaylardan biri haline gelecek.

Dünyada yalnızca sekiz ülke tarafından üretilen karbon elyaf, savunma sanayi başta olmak üzere, rüzgar enerjisi, altyapı, otomotiv, hafif malzemeler ve havacılık sektörlerinde kullanılıyor.

Yüzde 50 hisse karşılığı satın alma bedeli 125 milyon dolar olarak belirlenen işlem kapsamında, Aksa Akrilik, 2012'den bu yana Dow Europe Holding B.V. ile yüzde 50-50 ortak olduğu DowAksa’nın tamamına sahip olacak.

Pay devrinin gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanması ile birlikte 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

'Ülkemiz açısından stratejik adım'

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, “DowAksa’nın sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık, Aksa Akrilik’in büyüme hedefleriyle birleşerek, bize küresel pazarda büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Taş sözlerine şöyle devam etti:

* DowAksa’nın tamamına sahip olmak, Aksa’nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu satın almayla birlikte, ülkemizin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, rüzgar enerjisi sektörü öncelikli olmak üzere uluslararası sanayi kuruluşlarına daha güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanındaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz.

Stretejik hedeflere vurgu

Cengiz Taş ayrıca, Akkök Holding’in Kimya ve İleri Malzemeler alanlarındaki stratejik hedeflerine vurgu yaparak şunları söyledi:

* Akkök Holding olarak, kimya ve ileri malzemeler alanındaki stratejik hedeflerimiz kapsamında, 2025 yılının başında kompozit parça üretimi gerçekleştiren Epsilon Kompozit şirketini bünyemize kattık. Diğer taraftan, Akkim Kimya Türkiye’nin ilk Epoksi reçine üretim tesisi yatırımını gerçekleştiriyor.

* Aksa Akrilik’in hem savunma sanayii sektörüne hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden süper elyaflarından Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) ürünü için de yeni bir tesis yatırımı yapıldı.

* Son olarak, DowAksa’nın tüm hisselerini devralarak, öncelikle rüzgar enerjisi, havacılık ve savunma sanayi sektörlerine olmak üzere, kimya ve ileri malzemeler alanına hizmet verecek güçlü bir oluşum yaratmış olduk. Bu adımla birlikte Akkök Holding, kimya ve ileri malzemeler alanında Türkiye'nin en bütünleşik ve stratejik üretim platformlarından birini oluşturmuştur.