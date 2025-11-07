Aksa Akrilik’ten 2025’in ilk 9 ayında güçlü finansal performans

Aksa Akrilik, 2025’in ilk dokuz ayında operasyonel verimlilik ve ürün çeşitliliği sayesinde zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledi. Şirket, küresel pazarlarda artan etkinliğiyle 23,4 milyar TL ciroya ulaştı.

Aynı dönemde 3,2 milyar TL FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) ve 2,54 milyar TL net kâr açıklayan şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürdü.

Üretimde yüksek kapasite, ihracatta güçlü pay

Yüzde 73 kapasite kullanım oranıyla üretim yapan Aksa Akrilik, toplam satışlarının yüzde 50’sini ihracat yoluyla gerçekleştirerek küresel akrilik elyaf pazarındaki lider konumunu korudu. Şirket, ürün gamını geliştirerek hem tekstil hem de teknik elyaf segmentlerinde rekabet gücünü artırdı.

Karbon elyaf ve kompozitte stratejik hamleler

Aksa Akrilik, karbon elyaf segmentinde önemli bir stratejik adım atarak Dow hisselerinin tamamını satın aldı ve bu alandaki payını yüzde 100’e çıkardı. Ocak ayında bünyesine kattığı Aksa Composites (eski adıyla Epsilon Kompozit) ile birlikte ileri malzeme ekosistemini güçlendiren şirket, yüksek katma değerli ürünlerde büyümesini sürdürdü.

2025 yılında toplam 2,5 milyar TL yatırım harcaması yapan Aksa Akrilik, ileri malzeme üretimi alanındaki dönüşümünü hızlandırdı. Yılın son çeyreğinde devreye alınan Mithra (ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen) hattı ve 7 bin ton/yıl kapasiteli teknik iplik fabrikası, şirketin yenilikçi üretim kabiliyetini pekiştirdi.

Sürdürülebilir büyüme hedefiyle ileri malzemeye odaklanıyor

Aksa Akrilik, yalnızca tekstil elyafı üretiminde değil, aynı zamanda karbon, kompozit ve yüksek teknoloji malzemelerde de büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırımlarına odaklanarak Türkiye’nin ileri malzeme sanayisinde öncü rolünü güçlendirmeye devam ediyor.