Aksa Akrilik’ten yeni iplik fabrikası yatırımı

Aksa Akrilik, üretime geçişinin 50’nci yılında yeni bir iplik fabrikası yatırımına hazırlanıyor. Triko, aktif giyim, teknik tekstil ve el örgüsü gibi sektörlere yönelik üretim yapacak markası Aksafil için 20 bin metrekare büyüklüğünde yeni tesis devreye alınacak. Yıllık ortalama 60 milyon dolar yatırım harcaması yapan Aksa Akrilik, proje için 27,5 milyon dolar değerinde bütçe ayırdı. Tesisin 10 bin metrekarelik ilk fazının yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, yeni yatırımın Türk ve Japon mühendislerin 3 yıllık ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını ve yeni makine patentleri alındığını söyledi.

Yatırımın ilk fazında yılda 2 bin 500 ton, ikinci etabında ise yılda 7 bin 500 ton iplik üretileceğini belirten Taş, "Aksa Akrilik'in 50. yılında hayata geçirmekten gurur duyduğumuz Aksafil, aslında dünyada ilk kez uygulanan bir teknolojiyi sektöre sunuyor. İlk defa Aksafil'de yüzde 100 akrilik high bulk airjet ve corespun iplik üreteceğiz. Lideri olduğumuz düz örme sektörü ve hacimli ipliğe, Air Jet İplik Eğirme teknolojisiyle yeni bir iş modeli ve heyecan getirirken, genişleyen iş alanlarımızda da özel ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleşecek

Taş, Air Jet İplik Eğirme teknolojisini tercih etmelerine ilişkin şunları söyledi: "Ürünlerde daha az tüylülük ve daha net bir görünüm sağlayan sistemle dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleştiğinden, maliyet düşüyor ve verimlilik artıyor. Yüksek nem emiliminin yanı sıra, diğer iplik eğirme sistemlerine kıyasla boncuklanma, aşınma ve yıkamaya karşı yüksek dirence sahip, işlevsel bir teknoloji. İplik sektörüne örnek olacak tesisimize tüm müşterilerimizi davet ediyoruz."

Kısa elyaf iplik üretiminde akrilik elyaf kullanılacak

Aksafil'in hedeflerine dair açıklamalarda da bulunan Taş, "Aksa Akrilik olarak yarım asırlık tarihimiz boyunca akrilik elyafın yeni kullanım alanlarını bulmaya öncelik verdik. Bu doğrultuda, Aksafil ile yeni iplik eğirme teknolojisi Air Jet tekniğinde de akrilik elyafın kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Yatırımımız sayesinde yepyeni bir akrilik deneyimi sunarken verimlilik ve çevre odaklı, doğaya saygılı üretimle sektörde model olacak bir fabrika kuracağız. 200 kişilik yeni istihdam hedefimizde kadınlara öncelik vererek yüzde 50'ye yakın kadın çalışan oranıyla iş gücüne katılıma destek olacağız. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle Türkiye'ye değer kazandıracak yatırımlarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.