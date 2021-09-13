Aksa Aksen Enerji, Gürcistan'dan elektrik ithal edecek

Aksa Enerji’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji, 13-30 Eylül tarihlerinde Gürcistan'dan 230 megavata kadar elektrik ithalatı gerçekleştirecek.

Aksa Enerji’den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 13-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 230 megavat kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır." ifadelerine yer verildi.