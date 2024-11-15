Aksa Doğalgaz 2030 hedeflerini açıkladı

Aksa Doğalgaz, 2024 yılı gelişmelerini ve 2025 hedeflerini, Kazancı Holding ve Aksa Doğalgaz üst yönetimi liderliğinde, iki gün süren strateji toplantısında değerlendirdi. “Daha Yeni Başlıyoruz” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı yol haritası oluşturuldu ve uzun dönem 2030 hedefleri paylaşıldı.

Doğal gaz dağıtım şebekesi 45 bin kilometreyi aştı

2023 yılında 49,8 milyar TL’lik ciroya ulaşan Şirket, aynı dönemde yapılan 5,7 milyar TL’lik yatırımla birlikte toplam yatırım tutarını bugünkü değerle yaklaşık 60 milyar TL’ye çıkardı. Güçlü atılımlarıyla 2015’te belirlenen 2025 yılı stratejik hedeflerini aşan Aksa Doğalgaz hem bu hedeflerini güncelledi hem de 2030 yılına dek gerçekleştireceği yeni yatırım planlarını açıkladı.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Bugün itibarıyla 31 ilin sınırları içerisinde bulunan 27 il merkezi ile 306 ilçe ve beldede, 175 ofisimiz ve 4 bin 500’den fazla çalışanımızla 5 milyonu aşkın abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. Doğal gaz dağıtım şebekemiz 45 bin kilometreyi aştı. Operasyonel uygulamalarımızı ve güçlü adımlarımızı sürekli olarak çeşitli iyileştirmelerle optimize ediyor, hep daha iyisini hedefliyoruz” dedi.

2030 stratejik hedefleri: Güçlü yatırım, sürdürülebilir büyüme

Aksa Doğalgaz, Kazancı Holding’in stratejik vizyonu ile ilerliyor, 2030 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir yüksek büyüme, globalleşme ve kurumsallaşmaya yatırım yapıyor... Şirket 2030 yılına gelindiğinde şebeke büyüklüğünü yüzde 57 artışla 45.478 kilometreden 70 bin kilometreye çıkarmayı ve abone sayısını yüzde 66 artışla 5 milyondan 8,2 milyona ulaştırmayı amaçlıyor. Bunun yanında, doğal gaz dağıtım hacmini de yüzde 78 artışla 10 milyar metreküpten 17,2 milyar metreküp seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, 2023 yılı sonu itibarıyla 158 milyon ABD dolar FAVÖK değerine ulaşan Şirket, bu rakamı yıllık ortalama yüzde 14 artırarak ilerlemeyi hedefliyor. Bugün 1,7 milyar ABD doları seviyesinde olan cirosunu ise 3,1 milyar ABD doları seviyesine yükseltmeyi öngörüyor.