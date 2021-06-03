Aksa Doğalgaz, geçen yıl cirosunu yüzde 19 artırdı

Özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Yurt genelinde 27 il, 188 ilçe ve beldede, 15,9 milyon nüfus, 5,5 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, pandemiye rağmen geçen yıl 573 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde online işlem kanallarında yapılabilen işlemleri daha da genişleten şirket, 3 milyon online işlem gerçekleştirdi.

Rapora göre, net satışlar bazında Türkiye’nin en büyük 56’ncı şirketi konumunda bulunan Aksa Doğalgaz’ın çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. Böylece şirket, toplamda 2 bin 520 çalışana ulaştı.

“Salgına rağmen büyüdük”

Salgına rağmen büyümeyi sürdürdüklerini söyleyen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, yıl içinde Türkiye’de dağıtılan toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 22,9’una denk gelen 9,6 milyar metreküp doğal gaz dağıtarak, 27 ildeki 188 ilçede ve beldede yaşayan yaklaşık 3,6 milyon abonenin hayatına dokunduklarını bildirdi.

Şebeke uzunluğunu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artırdıklarını belirten Arslan, “2020 yılında 7 yeni yerleşim yerinde yerleşik 318 bin insanımız daha Aksa Doğalgaz hizmet kalitesi ve ayrıcalığıyla tanıştı. Salgının yarattığı olumsuz etkiyi tüm boyutlarıyla ele alarak mevcut durumda başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirdik. 2019 yılına göre yüzde 19 artırarak 7,12 milyar TL ciro elde ettik ve 474 milyon TL kâr ise ürettiğimiz değerin diğer bir somut yansıması oldu. Faaliyet dönemi içerisindeki 573 milyon TL yeni yatırımımızla faaliyetlerimize başladığımız 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların değeri 4,02 milyar TL’ye ulaştı.” dedi.

Bu yıl sonu itibarıyla 5,7 milyon aboneye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Yaşar Arslan, 2026 yıl sonuna kadar ise 128 yeni ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlamak istediklerini açıkladı.