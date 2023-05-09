Aksa Doğalgaz’a 4’üncü kez ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülü
Aksa Doğalgaz, 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde 'Sayaç Okumada Düşük Karbon Çözümü' projesiyle üst üste 4’üncü kez ‘Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü.
Aksa Doğalgaz, 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde 'Sayaç Okumada Düşük Karbon Çözümü' projesiyle üst üste 4’üncü kez ‘Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü. Sanayileşme, nüfus artışı ve ısınma ihtiyacı gibi sebeplere bağlı olarak gelişen hava kirliliğine dikkat çeken Aksa Doğalgaz, sürdürülebilirlik çalışmalarını iş süreçleriyle beraber yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, pilot bölgelerinde hayata geçirdiği 'Sayaç Okumada Düşük Karbon Çözümü' projesi kapsamında bir yıl boyunca sayaç okuyan ekiplerinin bir bölümü otomobil yerine elektrikli motosiklet veya bisiklet kullanan Aksa Doğalgaz, 1 yılda 111,8 ton karbon salımını engelledi.