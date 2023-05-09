Aksa Doğalgaz’a 4’üncü kez ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülü

Aksa Doğalgaz, 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde 'Sa­yaç Okumada Düşük Karbon Çözümü' projesiyle üst üs­te 4’üncü kez ‘Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü. Sanayileşme, nüfus artışı ve ısınma ihtiyacı gibi sebeplere bağlı olarak gelişen hava kirliliğine dikkat çeken Aksa Doğalgaz, sürdürülebi­lirlik çalışmalarını iş süreç­leriyle beraber yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, pilot bölgelerinde hayata ge­çirdiği 'Sayaç Okumada Dü­şük Karbon Çözümü' proje­si kapsamında bir yıl boyun­ca sayaç okuyan ekiplerinin bir bölümü otomobil yerine elektrikli motosiklet veya bi­siklet kullanan Aksa Doğal­gaz, 1 yılda 111,8 ton karbon salımını engelledi.