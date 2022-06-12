Aksa Doğalgaz’dan 623 milyon liralık net kâr

Faaliyet alanında yer alan 27 il, 223 ilçe ve beldede doğal gazı 4 milyon aboneye ulaştırma amacıyla çalışmalarına devam eden özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Aksa Doğalgaz, 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı.

Buna göre Aksa Doğalgaz, 2021 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 48 oranında artırarak 10,5 milyar TL’ye, FAVÖK marjını yüzde 42 artırarak 1,3 milyar TL’ye, öz kaynaklarını yüzde 13 artırarak 1,4 milyar TL’ye çıkardı. Bir önceki döneme göre net kârını yüzde 31,5 artışla 623 milyon TL olarak açıklayan şirketin bu dönemdeki toplam yatırımı ise yüzde 55 artışla 891 milyon TL’ye ulaştı.

“Sürdürülebilirlik hedefiyle çalışıyoruz”

Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, abonelerine her koşulda kesintisiz hizmet sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için 7/24 çalıştıklarını söyleyen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Aksa Doğalgaz olarak bu yıl da sürdürülebilir büyüme ve kârlılığımızı ivmelendirmek için çalıştık. Paydaşlarımıza karşı yükümlülüklerimizi aksatmamak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek en önemli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu kapsamda üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiriyor, yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmaları ile ülkemizin karbon emisyonu azaltım hedeflerine yılda 7,4 milyon ton ile katkı sunuyoruz.” dedi.



Yıl içinde Türkiye’de dağıtılan toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 21,5’ine denk gelen 11,6 milyar metreküp doğal gaz dağıtarak 27 ildeki 223 ilçede ve beldede yaşayan yaklaşık 4 milyon abonenin hayatlarına dokunduklarını belirten Arslan, şebeke uzunluğunu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7,5 artışla 34 bin 181 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi.

2021 yılında 54 yeni yerleşim yerinde yaklaşık 1 milyon kişinin daha Aksa Doğalgaz hizmetiyle tanıştığını anlatan Arslan, “2020 yılına göre yüzde 48 oranında artışla 10,5 milyar TL ciro elde ettik. Bir önceki döneme göre yüzde 31,5 oranında artışla ulaştığımız 623 milyon TL kâr ise ürettiğimiz değerin diğer bir somut yansıması oldu. 2021 yılında yaptığımız 891 milyon TL yeni yatırımımızla, faaliyetlerimize başladığımız 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplam değeri 4,9 milyar TL’ye ulaştı.” şeklinde konuştu.

Şebeke uzunluğunu 61 bin 200 km'ye çıkaracak

Gelecek 5 yıllık dönemde, 123 ilçeyi daha doğal gazla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Arslan, her yıl ortalama 5 bin 300 kilometre yeni dağıtım şebekesi yaparak toplam şebeke uzunluğunu da 61 bin 200 kilometreye ulaştırmayı planladıklarını aktardı.

Arslan, “Bu yatırımların toplam tutarı ise 2021 yılı birim fiyatları ile 6 milyar TL seviyesinde. Yeni ilçelerle birlikte potansiyel abone sayımız 6,1 milyona ulaşacak. 2026 yılı sonunda abone sayımızın 4,9 milyonu aşacağını öngörüyoruz.” dedi.