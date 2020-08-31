Aksa, dünyanın en büyük akrilik üreticisi

31 Ağustos 2020

Türkiye’nin tek, dünyanın en büyük üreticisi sıfatı herhalde bir sanayi şirketinin gelebileceği en büyük mertebelerden biridir. Bu sıfatlar, bir şirketin dikey büyümeyle alabileceği mesafeyi göstermesi açısından da önemlidir.

Türkiye’nin sanayiye inanmış gruplarından Akkök Holding’e bağlı Aksa Akrilik Kimya Sanayii, 1968’de Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalova’da kurulmuş, 1971’de de 5 bin ton/yıl kapasiteyle üretime başlamış. Aksa Akrilik, bugün geldiği noktada 330 bin ton/yıl üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük, Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi konumunda bulunuyor.

Aksa Akrilik, stratejik bir alanda faaliyet yürütüyor. Yaşanan salgın döneminde faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Dünyadaki tüm sektörleri etkileyen pandeminin yoğun şekilde yaşandığı 4 Nisan-26 Haziran tarihleri arasında yarı kapasite çalışmasına rağmen, yarıyıl ortalamasında yüzde 73 kapasite kullanım oranı yakaladı. Üretimdeki uzmanlığının yanı sıra uyguladığı yönetim sistemleri, çevre uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de sektöründe öncü olan Aksa, geniş ürün gamı sayesinde, halıdan döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el örgüsüne, kadifeden kilim, battaniye, tente ve endüstriyel filtrelere kadar çok çeşitli alanlara tekstil ve teknik tekstil ham maddesi tedarik ediyor.

İlk 6 aylık finansal sonuçlara göre Aksa Akrilik, 1,6 milyar TL ciro, 228 milyon TL faaliyet kârı ve 47 milyon TL net kâr elde etti. Aktif büyüklüğünü 242 milyon TL artırarak, 4,4 milyar TL değerine ulaşan Aksa Akrilik, 2020 yılı içerisinde toplamda 198 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Dünya akrilik elyaf üretiminin beşte birini tesislerinde üreten Aksa Akrilik, Yalova’daki 502 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikasında, bin 200’den fazla çalışanı ile Türkiye ekonomisine ve tekstil sektörüne güç katmak için çalışıyor. Aksa Akrilik, yüzde 19’luk global pazar payıyla akrilik elyaf üretiminde açık ara dünya liderliğini elinde tutuyor.

Stratejik işbirlikleri ile büyüyecek

2019’da Aksa Akrilik olarak güçlü bir performans sergilediklerini kaydeden Raif Ali Dinçkök, “Bu dönemde şirketimizin cirosu 3,6 milyar TL’ye ulaşırken, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösteren Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kârı 574 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Özellikle akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulma hedefiyle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının geri dönüşlerini almaya başladığımız bir yıl oldu. Akrilik filament, modakrilik ve yapay saç alanındaki birinci etap yatırımlarımız beklentilerimiz dahilinde ilerlemektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde kapasite ve yeni ürün yatırımlarının yanı sıra, stratejik işbirlikleri ile büyümek önceliklerimiz arasında yer alacaktır.” diyor .