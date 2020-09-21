Aksa Elektrik’te “Yeşil Enerji” dönemi başlıyor

21 Eylül 2020

Aksa Elektrik, yaptığı açıklama ile müşterilerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil enerji tedarik etmeye başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Aksa Elektrik’ten yeşil enerji tedarik eden kuruluşlar, elektriğin yenilenebilir kaynağını belgeleyen “(I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası”nın da sahibi olacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek ve (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na sahip olmak isteyen ticarethane ve sanayi grubundaki müşteriler, Aksa Elektrik’in resmi web sitesi www.aksaelektrik.com.tr üzerinden ya da 444 4 610 numaralı Aksa Elektrik Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilecek.

Açıklamaya göre Aksa Yeşil Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle) elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerine sunulan ve kurumların (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na sahip olabileceği bir elektrik tedarik hizmeti.

Elektrik tüketicilerinin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçen (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası ise üretilen veya tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası geçerliliği olan bir sertifika.