Aksa Elektrik’ten abonelerine mobil kolaylık

21 Ekim 2020

Çoruh ve Fırat bölgelerinde 9 il ve 102 ilçede, toplam 2,1 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, abonelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla dijital hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Aksa Elektrik adıyla yeni mobil uygulama projesini hayata geçiren şirket, Müşteri Hizmet Merkezlerinde sunulan birçok hizmeti tek bir uygulamada toplayarak abonelerine akıllı telefonları üzerinden işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Elektrik aboneleri mobil uygulama üzerinden fatura sorgulama, fatura ödeme, en yakın Müşteri Hizmet Merkezini görüntüleme, tüketim karşılaştırma, talep, öneri ve şikâyet bildirme, abonelik için gerekli evrak bilgisi öğrenme, ödeme kanalları görüntüleme, tasarruf önerilerinden faydalanma, kampanya bildirimlerini ve kurumsal duyuruları takip etme gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Mobil uygulama sayesinde Aksa Elektrik aboneleri, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize’nin yer aldığı Çoruh bölgesinde; Malatya, Tunceli, Elazığ ve Bingöl’ün yer aldığı Fırat bölgesinde tek bir uygulama üzerinden birçok işlemi yapabilecek.