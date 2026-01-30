Aksa Elektrik’ten Özbekistan’da yeni anlaşma: 10 milyon kişiye elektrik hizmeti

Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aksa Elektrik, Özbekistan’daki büyüme planları doğrultusunda elektrik dağıtım ağını genişletiyor. Şirket, Semerkant’ın ardından Taşkent ve Cizzak bölgelerinde de elektrik dağıtım hizmetlerini üstlenerek ülkedeki faaliyet alanını önemli ölçüde büyüttü. Yeni anlaşmalarla birlikte Aksa Elektrik, toplamda yaklaşık 10 milyon kişiye yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik dağıtımı gerçekleştirecek. Böylece Özbekistan’ın ekonomik ve demografik açıdan öne çıkan üç ana bölgesinin elektrik dağıtımı bir Türk şirketi tarafından yürütülmüş olacak.

Türkiye’de Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ aracılığıyla 9 ilde yaklaşık 4 milyon nüfusa hizmet veren Aksa Elektrik, uzun yıllara dayanan kurumsal deneyimini ve operasyonel bilgisini Özbekistan’daki yeni bölgelere taşımayı sürdürüyor. Yapılan son düzenlemeyle şirket, Semerkant’a ek olarak Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden de sorumlu hale geldi. Sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğunun en yüksek olduğu bu üç bölgede verilecek hizmetle, ülke genelinde enerjiye erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’den hizmet ihracatında yeni dönem

Elektrik dağıtım alanında Türkiye’de edindiği kurumsal bilgi birikimiyle öne çıkan Aksa Elektrik, bu tecrübeyi Özbekistan’ın farklı bölgelerine aktararak ülkenin enerji altyapısının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket; dijitalleşme odaklı yaklaşımı, modern işletme modeli ve hizmet kalitesini merkeze alan uygulamalarıyla elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Globalleşme stratejisinde yeni adım

Semerkant’ın ardından Taşkent ve Cizzak’ta da sorumluluk üstlenen Aksa Elektrik, Özbekistan genelinde uzun vadeli yatırım vizyonunu güçlendirmiş oldu. Şirket, ülkede hayata geçirdiği bu modelle büyümesini kademeli ve sürdürülebilir bir zeminde sürdürmeyi planlıyor. Aksa Elektrik, önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji altyapısını güçlendirecek yatırımlarına devam etmeyi; insan kaynağı, teknoloji ve bilgi birikimiyle küresel ölçekte değer üretmeyi hedefliyor.