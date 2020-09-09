Aksa Elektrik’ten yeni iş modeli

09 Eylül 2020

Kazancı Holding’in iştiraklerinden biri olan ve Türkiye’nin dokuz ilinde yaklaşık 2.1 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik yeni bir iş modeline imza attı. Türkiye genelinde serbest elektrik piyasasında geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirket, müşterilerine güneş enerjisi sistemi kurulum hizmeti de vermeye başladı. Yeni iş modeli kapsamında Aksa Elektrik’in ilk müşterisi ise Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.

Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hakan Uzun, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’nun katıldığı imza töreniyle duyurulan anlaşma kapsamında kulüp, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürülebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sistemleri kullanacak. Aksa Elektrik tarafından Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası’na kurulacak olan güneş enerji sistemleri sayesinde kulübün hiçbir ek bedel ödemeden hem enerji tasarrufu sağlayaması hem de Aksa Elektrik’ten enerji tedarikini karşılaması planlanıyor.

"Bu iş modeli sayesinde işletmeler, enerji maliyetlerini düşürüyor"

Güneş enerjisi sistemleriyle sunulan iş modeli hakkında bilgi veren Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, “Enerji sektöründe her zaman ilklere imza atan bir şirket olarak, Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’yle gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla yeni bir iş modelini daha hayata geçirdik. Türkiye’nin bu iki büyük markasının anlaşma kapsamında birbirine değer katacağı aşikâr. Bu iş modeli sayesinde ticarethaneler, işletmeler, sanayi sektörü, kısacası elektrik tüketimi yüksek olan kuruluşlar mevcut enerji maliyetlerinin üzerine çıkmadan, anahtar teslim olarak güneş enerji sistemine sahip oluyor ve enerji maliyetlerini düşürüyor. Fenerbahçe ile ilk adımını attığımız bu iş modelinin ülkemize yeşil enerjiye yapılan yatırımlarla birlikte değer katacağını düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz bu iş modelini yaygınlaştırmayı, daha fazla kuruluşun yeşil ve temiz enerji kaynağına hiçbir ek maliyete girmeden sahip olmasını istiyoruz.” dedi.

Bakım, onarım gibi hizmetlerin de sözleşme süresince tamamen Aksa Elektrik’e ait olduğunu belirten Kirazlı, bu iş modeliyle enerji maliyetleri yüksek olan işletmelerin ciddi oranda tasarruf sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe ile gerçekleştirilen anlaşmanın yeni bir iş modelinin ilk adımı olduğunu belirten Aksa Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hakan Uzun ise, “Bugün, Türk sporunun güzide kulüplerinden Fenerbahçe ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projenin ilk adımı. İki markanın sinerjisinin de etkisiyle bu iş modelini daha yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Fenerbahçe’ye ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Maliyetlerimizi aşağıya çekebileceğimiz bir model yaratacak"

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Aksa Elektrik ile hayata geçirilecek sistemin Fenerbahçe için çok kârlı ve kendi maliyetlerini aşağıya çekebilecek bir model yaratacağına vurgu yaptı.

Sertaç Komsuoğlu, şunları söyledi: “Çevrecilik, Fenerbahçe için çok önemli çünkü Fenerbahçe camia olarak ülkesini çok seviyor, doğayı çok seviyor. Bu nedenle bu alanda her türlü yatırıma mutlu bir şekilde imza atıyor. Kazancı Holding iştiraklerinden Aksa Elektrik, bu anlaşmamız kapsamında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni iş modeliyle güneş enerji sistemi kuracak.Bu modelle kulübümüz, herhangi bir finansman ihtiyacı olmadan tamamen Aksa Elektrik tarafından enerji maliyetlerinin üstüne çıkmadan elektrik tedarik edecek ve 5 yıl gibi bir süre sonra güneş panelleri bize devredilecek. Biz burada hem elektrik tasarrufu sağlayacağız hem de Aksa Elektrik’ten enerji tedarikimizi bu dönemde karşılayacağız. Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri çevreci ve Türkiye’nin en önemli spor otellerinden, spor tatil köylerinden bir tanesi. Topuk Yaylası Tesislerimizde kendi kamp dönemlerimizi yaşıyoruz. Burada bu anlamda çok önemli katkılar sağlıyoruz."

"Kazancı Holding, Türk sporuna çok büyük katkıları olan bir marka"

Fenerbahçe olarak birkaç yaptıkları duyuruda Fenerium’ları bütün kulüplerine açtıklarını ve o takımların formalarını satacaklarını açıkladıklarını söyleyen Komsuoğlu, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nin de bu tarz bir görevi yıllardır yaptığına dikkati çekti.

Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, Türkiye’nin çok sayıda futbol, basketbol ve voleybol takımlarının tesislerinden faydalandığını, tesisleriyle Türk sporuna destek sağladıklarını anlatan Komsuoğlu, "Bundan böyle Aksa Elektrik ile yapacağımız sistemle Fenerbahçe için çok kârlı, kendi maliyetlerini aşağıya çekebilecek bir model yarattığımızı düşünüyorum. Bu iş modelini bize kazandırdıkları için Kazancı Holding’e ve Aksa Elektrik’e özellikle teşekkür ediyorum. Kazancı Holding, bilindiği üzere Türk sporuna çok büyük katkıları olan bir marka. Biz, camiamızın gücünü bilerek söylüyoruz ki, Kazancı Holding / Aksa Elektrik iş birliği çok önemli katma değer yaratacak, marka değerini yükseltme anlamında çok önemli destek sağlayacak. Ben sözlerimi noktalarken bu projenin gelişmesinde ilk günden bu yana destek veren başta Sevgili Cemil Kazancı olmak üzere Aksa Ailesi’ne, bizden de bu projeye destek veren tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunun arkası da gelecektir. Bu vesileyle bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise konuşmasında, “Aksa Elektrik ile gerçekleştirilen iş birliğinin ilerde daha büyük adımların atılması noktasında bir başlangıç olmasına vurgu yaparak, “Öncelikle büyük Fenerbahçe ailesine katılan Aksa Elektrik’e ve Kazancı Holding’e hoş geldiniz demek istiyorum. Atılan bu adımın hepimize uğur getirmesini temenni ediyorum. Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası Tesislerimize attığımız bu adım diliyoruz ki ileride atılacak daha büyük adımların başlangıcı olacak. İş birliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum ve bu anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.