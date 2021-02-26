Aksa Enerji, 2020'de net kârını yüzde 43 artırdı

Aksa Enerji, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'yla (KAP) paylaştı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Aksa Enerji, 2020 yılında ana ortaklık net kârını bşr önceki yıla göre yüzde 43 oranında artırarak 470 milyon liraya çıkardı.

Pandemi koşullarına rağmen küreselleşme vizyonuyla yurtdışında santral yatırımlarına hız kesmeden devam eden Aksa’nın cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 7,2 milyar liraya ulaştı.

"Acil enerji ihtiyacı olan bölgeler her zaman önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, zorlu bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktıklarının altını çizerek, “COVID-19 salgını ekonomileri ve iş dünyasını olumsuz etkilese de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce ulaşacak santrallerimiz için anlaşmalarımızı tamamladık. 2021 yılı başında Irak’a enerji ihraç etmeye başladık. Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde santral yatırımlarımıza 2021 yılı içerisinde Kongo’yu da ekleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşme vizyonu ile ilerlediklerini belirten Kazancı, “Sürdürülebilir büyümemize uluslararası arenadaki yatırımlarımızla devam ediyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan bölgeler her zaman önceliğimiz. Bu anlamda Afrika’dan Asya’ya ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni yatırım fırsatları gündemimizde bulunuyor.” ifadelerini kullandı.