Aksa Enerji, BIST 30 Endeksi’nde

Aksa Enerji, Borsa İstanbul tarafından yayınlanan duyuru kapsamında, 1 Ekim 2022 itibarıyla BIST 30 Endeksi’nde yer alacak.

Listede elektrik üreticisi olarak sadece Aksa Enerji’nin yer aldığı BIST 30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketten oluşuyor.



Aksa Enerji aynı zamanda 16 Eylül’de, Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri Endeksi’nde de büyük ölçekli şirketler arasında yer alma başarısını göstermişti.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Bu başarının arkasında güçlü finansallarımız ve operasyonel mükemmeliyete verdiğimiz önemin yanı sıra, bireysel ve kurumsal yatırımcılarla sürdürdüğümüz etkin ve şeffaf iletişimin de büyük rolü var. Bu başarıların devamlılığı için dünyanın dört bir yanında çok çeşitli fırsatları takip ediyoruz, global ölçekte yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.