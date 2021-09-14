Aksa Enerji, Bolu Göynük’te GES kuracak
Aksa Enerji’nin bağlı ortaklığı Aksa Göynük Enerji, Bolu Göynük Termik Enerji Santral sahasında 35 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.
Aksa Enerji’nin yüzde 99 bağlı ortaklığı Aksa Göynük Enerji, Bolu Göynük’te güneş enerjisi santrali kuracak. Şirket konuyla ilgili yasal başvuru süreçlerini başlattı.
GES’e ilişkin Aksa Enerji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2020 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla, birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale getirildiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda Aksa Göynük Enerji Üretim, 270 MW kurulu güce sahip Bolu Göynük Termik Enerji Santral sahası içinde karbon salımını azaltmak amacıyla 35 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralinin kurulması ve santralin hibrit dönüşümünün gerçekleştirilmesi kararı aldı.