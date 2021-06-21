Aksa Enerji, çevreye 2,3 milyon liralık yatırım yaptı

Aksa Enerji, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapora göre şirket, geçen yıl 2,3 milyon liralık çevre yaptırımı gerçekleştirdi. Raporu değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, şirketin sürdürülebilirlik performansını finansal performans kadar önemsediklerini söyledi.

Ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmayı önceliklendiren iş modelleri kapsamında 2014'te başladıkları sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektörde örnek uygulamalara imza attıklarını kaydeden Kazancı, "Geçen yıl şebeke suyu kullanımımızı 2019'a göre yüzde 39 azalttık. 565 bin 268 ton tehlikesiz atığın, 3 bin 323 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü sağladık. Faaliyetlerimizde kullandığımız 558 bin 716 metreküp suyu geri kazandık. 2020'de 2,3 milyon liralık çevre yatırımı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.