Aksa Enerji, faaliyetlerini üç kıta ve 6 ülkeye taşımayı hedefliyor

Türk enerji şirketi Aksa Enerji, 2 kıta ve 5 ülkede enerji santralleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Geçen yıl Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali kuracağını ve 25 yıl boyunca garantili satış yöntemiyle bu santrali işleteceğini açıklayan Aksa Enerji; Türkiye, KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar’dan sonra Özbekistan’da da enerji santralleri kurarak 2021'in sonunda faaliyetlerini üç kıta ve 6 ülkeye taşımayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Taşkent’te aynı lokasyonda 230 MW’lık doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali yatırımıyla kapasite artışına giden Aksa Enerji, Taşkent’te toplam 470 MW için anlaşma sağladı. Ayrıca, Özbekistan hükümetiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Taşkent’in güneybatısında bulunan Buhara’da da 270 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali için anlaşma sağlayan Aksa Enerji, u santralden de 25 yıl boyunca garantili satış yapacak.

"Özbekistan’da 740 MW kurulu güce sahip olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin Özbekistan’da gerçekleştirdiği yatırımlarla Asya kıtasında sınırları aşmaya başladığını ve uluslararası arenadaki varlığını güçlendirdiğini söyledi.

Kazancı, “2020 yılının Mayıs ayında Özbekistan hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde Taşkent’te 240 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralinin yapımı ve işletmesi için el sıkışmış, kasım ayında da gerekli yer tahsislerinin sağlanmasının ardından çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Taşkent’te mevcut lokasyonda 240 MW’a ek olarak 230 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralini de kurmak ve Buhara’da da 270 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralini kurmak ve aynı Taşkent’te olduğu gibi 25 yıl boyunca garantili satışını yapmak konusunda anlaşmış bulunuyoruz. 2021’in sonunda Özbekistan’da 740 MW kurulu güce sahip olmayı hedefliyoruz. Enerji sektöründeki uzmanlığımız, yeteneğimiz ve nitelikli insan kaynağımızla Afrika’dan Asya’ya ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni yatırım fırsatları her zaman gündemimizde bulunuyor.” dedi.