Aksa Enerji, ilk yarıda 3,5 milyar lira ciro elde etti

14 Ağustos 2020

Aksa Enerji, 2020 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklanan bilançoya göre, Aksa Enerji cirosunu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırarak 3.5 milyar lira seviyesine yükseltti.

İlk yarıyılda 291 milyon lira konsolide net kâr elde eden şirket, ana ortaklık kârını ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artırarak 222 milyon lira seviyesine taşıdı.

İlk 6 aylık dönemde toplam 709 milyon lira Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) kaydeden Aksa Enerji’nin FAVÖK’ünün yüzde 80’i döviz bazlı satış yapan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar santrallerinden elde edildi. Şirket’in FAVÖK marjı ise yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşti.

Borcunu 442 milyon dolara düşürdü

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının ekonomik etkilerine rağmen finansal yapılarını güçlendirerek yılın ilk yarısında başarılı bir yol izlediklerini söyledi. Her geçen yıl mali açıdan güçlenerek borçlarını azalttıklarını ve büyük yatırımlara imza attıklarını açıklayan Kazancı, yurtdışına açılmaya karar verdikleri 2015 yılında 860 milyon dolar seviyesinde olan borçlarını bu yılın ilk yarısı itibarıyla 442 milyon dolara düşürdüklerine dikkat çekti.

"Ülkemize döviz getirmeyi sürdüreceğiz"

Salgın sürecinin getirdiği zorlu ekonomik koşullarda yatırımlara devam ettiklerini aktatran Cemil Kazancı, Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar’da enerji alanında faaliyet gösteren global bir enerji şirketi olduklarını vurguladı. 2015 yılında başladıkları yurtdışı yolculuğunda Afrika’nın yanı sıra Mayıs ayında 240 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kurmak için Özbekistan hükümeti ile bir anlaşma imzaladıkları bilgisini veren Kazancı, "Gerekli yer tahsislerinin sağlanması sonrası başlanacak olan santral inşaatını azami 12 ay içerisinde tamamlayarak devreye almayı planlıyoruz. Ekonomik olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte yurt dışında yatırım yaparak ülkemize döviz getirmeye ve şirketimizin büyümesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettireceğiz.” dedi.