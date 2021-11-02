Aksa Enerji, Irak'a ihracat için EPDK'ya başvurdu
Aksa Enerji, Irak'a elektrik enerjisi ihracatının 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK'ya başvurdu.
Aksa Enerji, Irak'a elektrik enerjisi ihracatının süresinin uzatılması için başvuru yaptı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetlerini 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, Irak'a elektrik enerjisi ihracatı faaliyetlerinin 24 Ocak 2021'den bu yana sürdüğü de belirtildi.
Şirketin başka bir KAP açıklamasında ise bugün itibarıyla Mali Enerji Santrali'nde 20 MW'lık ek kapasitenin tamamının devreye alındığı kaydedildi.
Açıklamada, kurulu gücün 60 MW'a ulaştığı, Enerji'nin toplam kurulunun ise gücü 1.966 MW'a yükseldiği ifade edildi.