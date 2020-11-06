Aksa Enerji, kârını yüzde 28 artırdı

06 Kasım 2020

Globalleşme vizyonuyla geçekleştirdiği yatırımlarla büyüme ivmesini sürdüren Aksa Enerji, bu yılın ilk dokuz ayında kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.

Aksa Enerji, 2020 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Buna göre, 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde kârını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artıran Aksa Enerji, 448 milyon lira konsolide net kâr elde etti.

Cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 39 artırarak 5,3 milyar TL’ye çıkaran Aksa, böylece yılın başında açıkladığı ciro hedefine üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ulaşmış oldu.

Yılın ilk dokuz ayında 1,1 milyar TL FAVÖK elde eden Aksa Enerji, FAVÖK’ünün yüzde 67’sini döviz bazlı gelir sağlayan yurt dışı santrallerinden elde ederken, cirosunun yüzde 80’ini ise Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarından elde etti. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

"Borcumuzu 366 milyon dolara düşürmeyi başardık"

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği bu faaliyet ortamında, güçlü finansal yapımızla sürdürülebilir büyümemize devam ediyoruz. Yaklaşık 6 yıl önce başladığımız uluslararası yatırımlarımızla karlılığımızı sürdürürken borçluluğumuzu da her geçen dönem azaltıyoruz. 2015’te 860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu 2020’nin ilk dokuz ayında 366 milyon dolara düşürmeyi başardık.” dedi.

Irak’a enerji ihracatı yapmaya hazırlanıyor

Bir Türk şirketi olarak küreselleşme vizyonuna sahip olduklarını belirten Cemil Kazancı, sürdürülebilir büyümeye uluslararası arenada gerçekleştirecekleri yatırımlarla devam etmeyi hedeflediklerini söyledi. Mayıs ayında Özbekistan hükümetiyle 240 MW’lık doğal gaz çevrim santrali için anlaşmaya yaptıklarını aktaran Kazancı, "Sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlıkla bir yıl içerisinde bu santrali faaliyete almayı planlıyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan bölgeler her zaman önceliğimiz. Ayrıca, enerji ticareti faaliyetlerini gerçekleştiren yüzde 100 bağlı ortaklığımız Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. ile Irak’a enerji ihracatı yapmaya hazırlanıyoruz.” şeklinde konuştu.