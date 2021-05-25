Aksa Enerji, Kırşehir-2 ihalesini kazandı
Aksa Enerji, YEKA GES-3 kapsamında Kırşehir-2 ihalesini kazandığını duyurdu.
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Aksa Enerji, Enerji Bakanlığı tarafından açılan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesi kapsamında Kırşehir-2 ihalesini kazandığını duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 10 MW'lik Kırşehir-2 ihalesini 22.3 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek kazandığını belirtti.