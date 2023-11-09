Aksa Enerji, ocak-eylül döneminde 4,8 milyar lira FAVÖK elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, ocak- eylül dönemine ait konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afrika ve Orta Asya'da toplam 8 ülkede, 13 santral yatırımı ve 2 bin 700 megavattan fazla kurulu güçle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, 2023'ün ocak-eylül döneminde 4,8 milyar lira faiz FAVÖK elde ederken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 15,7 olan FAVÖK marjını 750 baz puan artışla yüzde 23,2 seviyesine yükseltti.

Yurt dışı santrallerin FAVÖK'e katkısı 840 baz puan arttı

Toplam 8 yurt dışı santral yatırımı ile enerji üretim faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji ocak-eylül döneminde yurt dışı santral yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin FAVÖK'e katkısını 840 baz puan yükselterek yüzde 57 seviyesine taşımayı başardı. Vergi öncesi karı 5,2 milyar lira seviyesine yükselen Aksa Enerji'nin, bu dönemdeki net karı da 3,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aksa Enerji’nin net kar marjı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 560 baz puan artışla yüzde 17,2 seviyesine yükseldi. Şirketin 2023'e ait dokuz aylık konsolide cirosu ise 20,9 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Aksa Enerji'nin stratejik olarak öncelendiği gelir ve coğrafi çeşitliliğin şirket mali durumuna yansıdığını belirterek, yurt dışı santral yatırımlarından elde edilen gelirlerin FAVÖK'e katkısında 840 baz puan artışla yüzde 57 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Kuzey Kıbrıs'taki kurulu gücümüzü 188 megavat seviyesine çıkaracağız"

Aksa Enerji'nin temmuzda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile imzaladığı ABD doları bazındaki 15 yıllık tarihi sözleşme kapsamında, Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt santraline gerçekleştirilecek 35 megavat ek kapasite yatırımı için her biri 17,5 megavat olan 2 adet jeneratörün santrale ulaştığını belirten Kazancı, "Santralimize ulaşan 2 jeneratörün de kurulum işlemlerini hızla tamamlayarak bu yıl içerisinde ilkini, önümüzdeki yılın ilk yarısında da ikinci jeneratörümüzü devreye alacak, Kuzey Kıbrıs'taki kurulu gücümüzü 188 megavat seviyesine çıkaracağız. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da KKTC halkının kesintisiz enerjiye erişimi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053'te ulaşmayı hedeflediği sıfır karbon hedefine paralel olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının Aksa Enerji'nin "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejisi kapsamında oldukça önem taşıdığını belirten Kazancı, bu bağlamda 2023'te 7 şehirde toplam kapasitesi 742,5 megavat seviyesine ulaşan depolamalı rüzgar ve güneş santrali ön lisansı aldıklarını ifade etti.