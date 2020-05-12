Aksa Enerji, Özbekistan'da doğal gaz santrali kuracak

12 Mayıs 2020

Aksa'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeriyor.

Santralde enerji üretiminde kullanılacak doğal gaz, Özbekistan'ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilecek. Gerekli yer tahsislerinin sağlanmasının ardından başlanacak santral inşaatının, 12 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamaya göre, yılda yaklaşık 2 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santral, Özbekistan'ın enerjide kaynak çeşitliliği ve tasarruf stratejisi açısından büyük önem arz ediyor.

"Yeni yatırım fırsatlarını kovalamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbekistan Enerji Bakanı Alisher Sultanov, Özbekistan'ın enerji arz güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, kaynak çeşitliğini artırmayı hedefliyoruz. Aksa Enerji ile imzaladığımız anlaşmalar ile de bu alanda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yeni iş birliği, hem elektrik arzında istikrarı artırması hem de doğal gaz kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmemiz açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı da Türkiye'de yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalıştırmakta zorluk çekilen santrallerin lisanslarını iptal edip, ekipmanların yurt dışı yatırımlarında kullanıldığını kaydetti.

Şu ana kadar kendi ekipmanlarıyla 6 ila 9 ay kadar kısa sürede üç Afrika ülkesinde santral kurduklarını belirten Kazancı, "Aynı iş modelini Asya'ya taşıyarak, Özbekistan'la uzun süre devam edecek çok önemli bir iş birliğine imza attık. Taşkent'te kuracağımız 240 megavat kurulu güçteki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için 25 yıl süreli bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ile Özbekistan halkının verimli enerji arzına ulaşmasına katkı sağlayacağız. Özbekistan ile beraber 2 kıtada 6 ülkede enerji üreten global bir şirket olarak, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar tüm coğrafyalarda yeni yatırım fırsatlarını kovalamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.