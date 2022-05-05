Aksa Enerji, Özbekistan’da ticari üretime başladı

Türkiye ile birlikte toplam 7 ülkede faaliyet gösteren Aksa Enerji, Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da bakanlık kabulleri tamamlanan toplam 740 MW kurulu güçteki üç doğal gaz kombine çevrim santralinde üretime başladı.

Özbekistan santralleriyle ülkenin mevcut doğal gaz ile enerji üretimindeki verimliliğini artmayı planlayan Aksa Enerji, bu santrallerin sağlayacağı doğal gaz tasarrufuyla da ülke ekonomisine doğrudan katma değer yaratacak.

Kurulu gücün yarısı yurt dışından

Özbekistan’da ticari üretime başlamaları kapsamında açıklamalarda bulunan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Özbekistan’da iki ayrı şehirdeki üç santralimizi başarıyla devreye aldık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda bizim için önemli bir mihenk taşı olan bu yatırımımız ile Türkiye topraklarından doğan gücümüzü dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. 25 yıl boyunca işleteceğimiz bu santrallerin tamamının devreye alınmasıyla birlikte kurulu gücümüzün yaklaşık yarısını Türkiye’de, diğer yarısını da yurt dışında işletmeye başladık.” dedi.