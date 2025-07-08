Aksa Enerji, Özbekistan’daki en büyük Türk enerji şirketi oldu

Aksa Enerji, Talimercan’daki doğal gaz kombine çevrim santralinin devreye alınmasıyla Özbekistan’daki kurulu gücünü 1.220 MW’a yükseltti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım 2023'te Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile yapılan anlaşma kapsamında inşa edilen santral, yalnızca 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

İlk fazı 6 Ocak 2025’te 396 MW kapasiteyle basit çevrim olarak devreye alınan santralin buhar türbinlerinin de tamamlanmasıyla birlikte tam kapasite olan 430 MW seviyesine ulaşıldı.

Santralde üretilecek elektrik için ihtiyaç duyulan doğal gaz, Özbekistan hükümeti tarafından bedelsiz sağlanacak. Üretilecek enerji ise 25 yıl boyunca ABD doları bazlı kapasite alım garantisi kapsamında değerlendirilecek.