Aksa Enerji, Özbekistan'daki üçüncü santralinde test üretime başladı

Aksa Enerji'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı, Aksa Enerji’nin Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da toplam 740 MW’lık 3 doğalgaz kombine çevrim santrali için gerçekleştirdiği yatırımların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımı olan projemizin inşaatını sadece 12 ayda tamamlayarak Taşkent A ve Buhara santrallerimizde ocak ayında kademeli olarak ticari üretime başlamıştık.

Şimdi sırada 230 MW kurulu güçteki Taşkent B santralimiz var. Bugün itibarıyla bu santralimizde de test üretime başladık. Hedefimiz en kısa sürede Taşkent B santralinde de ticari üretime geçerek Özbekistan’ın enerjisini yükseltmek.

Globalleşme stratejimiz doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendirdiğimiz ve toplam 740 MW kurulu güce sahip Özbekistan’daki santrallerimizdeki enerji üretimimizle, 25. yılımızda Türkiye Cumhuriyeti’nin Özbekistan hükümeti ile ticaret hacmine ilişkin koymuş olduğu hedeflerine destek vermenin de gururunu yaşıyoruz."