Aksa Enerji, Taşkent A ve Buhara’da ticari üretime başladı

Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki Taşkent A ve Buhara santrallerinde ticari üretim kademeli olarak başladı.

Konuya ilişkin Aksa Enerji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali enerjilendirilerek test çalışmaları daha önce başlatılmıştı.

Bugün itibarıyla da Taşkent A ve Buhara santrallerinde kademeli olarak ticari üretimin başladığının kaydedildiği açıklamada, “Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.