Aksa Enerji, Yılın İlk Çeyreğinde 1,4 Milyar TL FAVÖK Elde Etti

7 ülkedeki 10 santral operasyonu ve 2.627 MW kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, 2024 yılı ilk çeyrek dönem konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afrika ve Orta Asya’daki yatırımlarını aralıksız sürdüren şirketin ilk çeyrek dönem FAVÖK’ü, 1,4 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan artışla yüzde 19’dan yüzde 24’e ulaştı.

Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Aksa Enerji, 2024 yılının ilk çeyreğinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında yatırımlarını aralıksız sürdürdü. Türkiye genelinde toplam 8 şehirde 831,41 MW kurulu güce sahip olacak depolamalı RES/ GES yatırımlarına başlayan şirket, yurt içinde yenilebilir enerji alanında büyümeye odaklanıyor.

Aksa Enerji, ayrıca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile imzaladığı 15 yıllık sözleşme kapsamında 35 MW’lık ek kapasitenin tamamını Mayıs 2024 tarihi itibarıyla devreye aldı. Böylelikle Kıbrıs Kalecik Elektrik Santrali’nin kurulu gücü, 153 MW’dan 188 MW’a yükseltildi.

Yurt dışında eş zamanlı olarak dört farklı coğrafyada yatırımlarını sürdüren Aksa Enerji, Özbekistan Talimercan’da 430 MW kurulu güce sahip olacak kombine çevrim doğalgaz santralini, 2024 yılının sonunda devreyi almayı hedefliyor. Öte yandan Orta Asya’da Kazakistan’ın Kızılorda şehrindeki 240 MW kurulu güce sahip santral yatırımı için çalışmalar sürüyor. Santralde hem ısı hem enerji üretimi gerçekleştirmeyi planlayan şirket; yeni yatırımını, 2025 yılının ikinci yarısında devreye almayı hedefliyor.

Aksa Enerji, global pazarlara açıldığı ilk coğrafya olan Afrika’da da yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda Gana’nın Kumasi şehrinde kurulum çalışmaları devam eden 350 MW’lık doğal gaz kombine çevrim santralinin, 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Ayrıca Senegal’de kamu özel sektör iş birliği ile 255 MW doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulum çalışmaları da devam ediyor.

Bahsi geçen yatırımların tamamlanmasıyla mevcut kurulu güçte iki kat artış hedefleniyor.

FAVÖK Nedir?

FAVÖK, “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Finans dünyasında sıklıkla kullanılan bu terim, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır. FAVÖK, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı, faiz, amortisman ve vergi öncesi olarak gösterir. Bu, şirketin operasyonel kârlılığının daha net bir resmini çizmemizi sağlar.