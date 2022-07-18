Aksa Enerji'de Naci Ağbal kararı

Aksa Enerji Üretim A.Ş'den yapılan açıklamada, "Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 18 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Tülay Kazancı'nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Sayın Naci Ağbal'ın 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.