Aksa Enerji’den 1,68 milyar lira net kâr

Aksa Enerji, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 7 ülkede faaliyet gösteren Aksa Enerji, geçen yıl sonunda net kârını 257 artışla 1,68 milyar liraya çıkardı. Şirketin cirosu ise aynı dönemde yüzde 92 artışla 13,9 milyar liraya ulaştı.

Aksa Enerji, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarından elde ettiği gelirler ile Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 74 artırarak 2,6 milyar liraya çıkardı.

“Döviz bazlı gelirlerimizi artırmaya devam edeceğiz”

2021 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, “Asya ve Afrika'daki yatırımlarımız sayesinde net karımızı 1,68 milyar lira ile 3 katından fazla artırdık, FAVÖK ve ciroda rekor büyüme kaydettik. 470 milyon ABD doları yatırımla, tarihimizin en büyük yurt dışı yatırımını hayata geçirdiğimiz 2021 yılında, net finansal borçlarımızın FAVÖK'e oranı ise düşmeye devam etti ve sektör ortalamasının çok altında bir seviye olan 1,74 çarpan olarak gerçekleşti. Yeni dönemde Özbekistan santrallerimiz ile döviz bazlı gelirlerimizi artırmaya devam edeceğiz. 2022 yılında da yarısı yurt dışında olmak üzere 2 bin 700 megavattan fazla kurulu gücümüz ile çalışmalarımıza ara vermeden hem ülkemize hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgelere değer katmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.