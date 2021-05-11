Aksa Enerji’den 208 milyon TL net kâr

Aksa Enerji, 2021 yılı ilk çeyrek konsolide finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji’nin ilk çeyrek ana ortaklık net kârı, geçen yılın aynı döneminde elde edilen net kârın neredeyse 3 katına ulaşarak 208 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı santralleri döviz bazlı getirilerinin de katkısıyla Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 30 artışla 483 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde Irak ve Gürcistan’a enerji ihraç eden Aksa Enerji, operasyonlarını çeşitlendirerek cirosunu yüzde 16 artışla 2,1 milyar TL’ye taşıdı.

"Enerji ihracatına farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz"

Şirketin 2021 yılı ilk çeyrek performansını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2015 yılından bu yana yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Pandemi dönemini de fırsata çevirerek yüksek büyüme potansiyeli olan bölgeleri radarımıza aldık. Bu doğrultuda, başta Özbekistan’daki 740 MW kurulu güce sahip doğal gaz kombine çevrim santrallerimiz olmak üzere yeni projelerimizi hayata geçirmek için aralıksız çalışıyoruz. Özbekistan’da bu yılın son çeyreği itibarıyla üretime başlayacağız. Ayrıca, Kongo Cumhuriyeti’nde 50 MW’lık doğal gaz santralinin de işletmesini aldık. Kısa süre önce Libya’da bir enerji santralinin inşaat, mühendislik, tedarik ön protokolüne imza attık. Öte yandan, Irak’a ve Gürcistan’a gerçekleştirdiğimiz enerji ihracatına ise farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Yurt içinde de özellikle yenilenebilir enerji alanında büyüme planları olduğunu söyleyen Kazancı, pandemi nedeniyle ara verilen YEKA GES 3 ihaleleri kapsamında Bingöl’de 10 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali ihalesini de kazandıklarını bildirdi.

Şirketin borçluluk oranını da düşürmeye devam ettiklerini belirten Kazancı, “Net finansal borçlarımızın FAVÖK’e oranını 1,68 çarpan gibi sektör ortalamasının oldukça altında bir seviyeye indirdik. Yatırımlarımızı hayata geçirmeye çalıştığımız bu dönemde bile borçluluk oranımızın yükselmemesi güçlü finansal yapımızın göstergesi niteliğinde.” şeklinde konuştu.